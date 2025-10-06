藍鳥22歲新星一戰成名！季後賽初登板飆11K　改寫隊史新紀錄

▲耶薩維奇（Trey Yesavage）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

多倫多藍鳥隊在美聯分區系列賽第2戰再度火力全開，以13比7擊敗紐約洋基，系列戰取得2比0聽牌優勢。不過這場勝利最令人難忘的，莫過於22歲新秀投手耶薩維奇（Trey Yesavage）的驚艷登場。他在季後賽首秀繳出5又1/3局無安打、11次三振的完美內容，寫下藍鳥隊史季後賽投手新紀錄，堪稱「一戰成名」。

年僅22歲的耶薩維奇讓全聯盟火力最猛的洋基打線徹底啞火。他的招牌指叉球宛如從天而降，讓打者幾乎摸不著頭緒。當總教練施奈德（John Schneider）在六局上場換投時，全場響起混雜著歡呼與不捨的噓聲，球迷希望這位新星能繼續留在場上。耶薩維奇賽後笑著說：「我能感受到全場的能量，就知道今天會是特別的一天，但沒想到會這麼誇張。」

改寫藍鳥隊季後賽紀錄 賽前記者會宣言曝決心

耶薩維奇此役11次三振，改寫藍鳥隊季後賽單場最多三振紀錄，舊紀錄為8次。22歲又69天的他，也成為季後賽史上第二年輕達成雙位數三振的投手，僅次於1975年國聯冠軍賽中坎迪拉瑞亞（John Candelaria）在21歲335天時飆出14K。另方面，他前4局就飆出10K，追平季後賽史上最多紀錄。

在賽前記者會上，這位冷靜的新秀淡淡地說：「我就是為這種場合而生的。」還被認為是自信宣言，如今證明那是預告。耶薩維奇表示：「我以前也在壓力很大的比賽登板，像是爭奪分區冠軍的場面。所以這不是我一個人的舞台，而是我們整支球隊為這一刻而生。」

耶薩維奇的父母也親臨現場，見證兒子締造歷史，激動得落下眼淚。他動情地說：「能在家人面前投球真的很特別。他們是我最大的支持者，我愛他們，他們是我的人。」

首局展現霸氣 小葛雷諾也盛讚

比賽開局就展現出這位新星的個性。首名打者格里夏姆（Trent Grisham）在1好2壞時要求暫停出框整理節奏，但耶薩維奇站在投手丘上一動不動、眼神專注，彷彿在說：「慢慢來，我就在這等你。」結果格里夏姆回到打擊區後立刻被他的指叉球三振，這是他當晚11次三振的起點。

從那一刻起直到退場，他完全掌握比賽節奏。離場時，他微微點頭、望向觀眾席，現場掌聲雷動。他成為繼小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）之後，本場比賽第二位接受全場起立鼓掌的球員。小葛雷諾賽後也盛讚：「他天生就為這樣的舞台而生，我替他感到非常驕傲。他年輕、有鬥志，今天的表現太令人佩服了。」

這位2024年首輪新秀是藍鳥隊史上最年輕的季後賽先發投手。僅在六個月前，他才在1A投出生涯第一顆職業球，短短一季內就連跳四級，從1A一路升上大聯盟。他笑說自己幾乎認識整個球團的人，「因為我走過每一個層級。」這樣的養成曲線，對任何球隊而言，都是夢寐以求的奇蹟。

