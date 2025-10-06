運動雲

>

藍鳥22歲新星一戰成名！季後賽初登板飆11K　改寫隊史新紀錄

▲▼耶薩維奇（Trey Yesavage）。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶薩維奇（Trey Yesavage）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

多倫多藍鳥隊在美聯分區系列賽第2戰再度火力全開，以13比7擊敗紐約洋基，系列戰取得2比0聽牌優勢。不過這場勝利最令人難忘的，莫過於22歲新秀投手耶薩維奇（Trey Yesavage）的驚艷登場。他在季後賽首秀繳出5又1/3局無安打、11次三振的完美內容，寫下藍鳥隊史季後賽投手新紀錄，堪稱「一戰成名」。

年僅22歲的耶薩維奇讓全聯盟火力最猛的洋基打線徹底啞火。他的招牌指叉球宛如從天而降，讓打者幾乎摸不著頭緒。當總教練施奈德（John Schneider）在六局上場換投時，全場響起混雜著歡呼與不捨的噓聲，球迷希望這位新星能繼續留在場上。耶薩維奇賽後笑著說：「我能感受到全場的能量，就知道今天會是特別的一天，但沒想到會這麼誇張。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

改寫藍鳥隊季後賽紀錄　賽前記者會宣言曝決心

耶薩維奇此役11次三振，改寫藍鳥隊季後賽單場最多三振紀錄，舊紀錄為8次。22歲又69天的他，也成為季後賽史上第二年輕達成雙位數三振的投手，僅次於1975年國聯冠軍賽中坎迪拉瑞亞（John Candelaria）在21歲335天時飆出14K。另方面，他前4局就飆出10K，追平季後賽史上最多紀錄。

在賽前記者會上，這位冷靜的新秀淡淡地說：「我就是為這種場合而生的。」還被認為是自信宣言，如今證明那是預告。耶薩維奇表示：「我以前也在壓力很大的比賽登板，像是爭奪分區冠軍的場面。所以這不是我一個人的舞台，而是我們整支球隊為這一刻而生。」

耶薩維奇的父母也親臨現場，見證兒子締造歷史，激動得落下眼淚。他動情地說：「能在家人面前投球真的很特別。他們是我最大的支持者，我愛他們，他們是我的人。」

首局展現霸氣　小葛雷諾也盛讚

比賽開局就展現出這位新星的個性。首名打者格里夏姆（Trent Grisham）在1好2壞時要求暫停出框整理節奏，但耶薩維奇站在投手丘上一動不動、眼神專注，彷彿在說：「慢慢來，我就在這等你。」結果格里夏姆回到打擊區後立刻被他的指叉球三振，這是他當晚11次三振的起點。

從那一刻起直到退場，他完全掌握比賽節奏。離場時，他微微點頭、望向觀眾席，現場掌聲雷動。他成為繼小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）之後，本場比賽第二位接受全場起立鼓掌的球員。小葛雷諾賽後也盛讚：「他天生就為這樣的舞台而生，我替他感到非常驕傲。他年輕、有鬥志，今天的表現太令人佩服了。」

這位2024年首輪新秀是藍鳥隊史上最年輕的季後賽先發投手。僅在六個月前，他才在1A投出生涯第一顆職業球，短短一季內就連跳四級，從1A一路升上大聯盟。他笑說自己幾乎認識整個球團的人，「因為我走過每一個層級。」這樣的養成曲線，對任何球隊而言，都是夢寐以求的奇蹟。

▲▼耶薩維奇（Trey Yesavage）。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶薩維奇（Trey Yesavage）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA藍鳥隊季後賽新秀三振

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

羅伯斯曝臨時派朗希守勝原因　令和怪物11球完美回應教頭信任

羅伯斯曝臨時派朗希守勝原因　令和怪物11球完美回應教頭信任

勇士鎖定熱火長人阿德巴約　美媒：年輕版格林與灣區完美契合

勇士鎖定熱火長人阿德巴約　美媒：年輕版格林與灣區完美契合

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

味全龍本季主場人數近70萬締隊史新高　感謝祭11月23日大巨蛋相見

味全龍本季主場人數近70萬締隊史新高　感謝祭11月23日大巨蛋相見

拋下綠色彩帶！吉田一將3K關門　台鋼逆襲悍將勇奪二軍總冠軍

拋下綠色彩帶！吉田一將3K關門　台鋼逆襲悍將勇奪二軍總冠軍

伍祐城涉線上博弈電玩公開道歉「以我為戒」　從未投注運動賽事

伍祐城涉線上博弈電玩公開道歉「以我為戒」　從未投注運動賽事

洋基陷絕境！兩戰失23分慘遭藍鳥聽牌　賈吉苦言：必須反擊

洋基陷絕境！兩戰失23分慘遭藍鳥聽牌　賈吉苦言：必須反擊

邱智呈首發滿貫砲率獅勝兄弟　洲際場均破萬創室外球場紀錄

邱智呈首發滿貫砲率獅勝兄弟　洲際場均破萬創室外球場紀錄

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

熱門新聞

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

羅伯斯曝臨時派朗希守勝原因　令和怪物11球完美回應教頭信任

勇士鎖定熱火長人阿德巴約　美媒：年輕版格林與灣區完美契合

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

味全龍本季主場人數近70萬締隊史新高　感謝祭11月23日大巨蛋相見

讀者回應

﻿

熱門新聞

1羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」

2費城人教頭：大谷翔平今晚太出色

3羅伯斯曝臨時派朗希守勝原因

4勇士鎖定熱火長人阿德巴約

5大谷讓費城瞬間靜音！球迷：太爽了

最新新聞

1迎國際女孩日　桃園女孩足球體驗營開踢

2獨行俠厄文：膝傷沒有回歸時間表　

3水手救星羅里格茲：最特別時刻

4伍祐城涉線上博弈電玩公開道歉

515分鐘飆14分　柯瑞率勇士熱身賽首勝

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

【3500萬小意思？】北市富婆要匯3500萬遭勸　嗆警「很多嗎」還怪行員雞婆

【最暖中秋】光復車站前變迷你小夜市　吊車超人斜槓烤香腸爆人潮

【金磚海畫面曝】爽秀1500顆不二坊蛋黃酥！台中這家人6hrs狂打2萬通終如願

【心都要碎了】萌娃太久沒見阿祖　竟直接癟嘴大哭超可愛XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366