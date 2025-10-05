運動雲

>

第13屆中信盃黑豹旗青棒賽10月26開戰　李洋、趙士強點燃青春棒球魂

▲▼運動部長李洋出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲運動部長李洋出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者胡冠辰／台北報導

一年一度全國最青春熱血的棒球盛會即將登場！2025年第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月26日正式開打，今年共有來自全國212支球隊、超過4000名球員與教練齊聚一堂，以「拚這一刻」為號召，爭奪最終冠軍榮耀。

黑豹旗自2013年創辦以來，在教育部、運動部以及中國信託商業銀行等各界支持下，參賽規模逐年擴大，從第一屆僅51隊參賽，發展至近兩年連續突破210隊;今年更找回12支曾經因故退出的學校重返賽場，同時迎來9支新面孔，其中包括女子組的中山女中、台南女中，以及康橋高中新店校區、六和高中、衛道中學、揚子高中、嘉科實中、南光高中、楠梓高中等首次亮相的一般組隊伍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

特別的是，澎湖地區過去大多以聯隊名義參賽，今年馬公高中與澎湖海事則首次以學校名義獨立參戰，為賽事增添新亮點。

趙士強：黑豹旗是終身難忘的青春記憶

出席記者會的中華民國棒球協會副理事長趙士強致詞時先特別感謝贊助廠商，「特別感謝多年來支持黑豹旗的贊助廠商，隨後他說：「一個好的比賽需要很多策劃，最重要的是有許多贊助廠商協助，尤其是中國信託；13年來，參賽球隊已經成長到212隊，今年女子組更有8支球隊參賽，還有男女混合的比賽，這正是台灣棒球邁向男女平權的重要象徵。」

他強調，黑豹旗不只是比賽，更是一段青春的回憶：「大概有7、8成的選手是以參與、交朋友為主，但黑豹旗會成為你們終身難忘的經歷；3、40年後，你們會驕傲的告訴下一代，自己曾經打過黑豹旗。」

趙士強也勉勵競技組球員踏實訓練：「好的成績沒有一步登天，訓練是非常辛苦的，希望大家透過黑豹旗，一步一腳印，紮實累積實力。」

最後，他代表棒協感謝所有協會團隊與秘書長長年付出，更祝福所有參賽隊伍在球場上盡情揮灑，留下最難忘的青春回憶。

李洋：運動精神在於拼盡全力的過程

首次以運動部長身分出席黑豹旗的李洋則在致詞中表示：「今天很高興來到一年一度的高中棒球盛事，今年有210多隊參與，對台灣基層棒球培育意義重大；我要特別感謝各級學校與教練的栽培，讓棒球的根基越扎越深。」

他同時點出女子棒球參與的意義：「運動不應該分性別，身為運動員，我認為運動的價值不僅在場上分出勝負，而是在訓練與比賽過程中，那份拼盡全力、拼搏到感動自己的精神。」

隨後，李洋也感謝企業與夥伴支持：「謝謝中國信託及所有贊助夥伴，以及所有工作同仁的努力，讓學生運動員能在球場上奮力揮灑汗水。」

最後，李洋祝福賽事圓滿順利，更以中秋佳節將至向大家獻上祝福：「祝各位身體健康，萬事如意，中秋節快樂。」

青春棒球夢再出發

本屆黑豹旗開幕週活動也將安排選手與甫在2025年第32屆U18世界盃青棒錦標賽勇奪銅牌的中華隊國手同場交流，並舉行備受期待的抽籤儀式；主辦單位表示，希望透過這場賽事，讓高中球員們在紅土場上實現最純粹、最熱血的棒球夢。

中信盃黑豹旗除了感謝中國信託銀行的長期支持，也特別感謝全球人壽、公共電視、台灣美津濃、沛服科技、滾石唱片與本色音樂，共同守護高中生的棒球夢。

▲▼運動部長李洋出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼運動部長李洋出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼運動部長李洋、棒協副理事長趙士強、周思齊等人一同出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲運動部長李洋、棒協副理事長趙士強、周思齊等人一同出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼運動部長李洋、棒協副理事長趙士強出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲運動部長李洋、棒協副理事長趙士強出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 黑豹旗李洋趙士強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

道奇「西語老師」3分砲逆轉　大谷翔平6局9K季後賽首勝寫紀錄

道奇「西語老師」3分砲逆轉　大谷翔平6局9K季後賽首勝寫紀錄

大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

「令和大魔神」佐佐木朗希狂飆速162奪首救援：告訴自己勇敢對決

「令和大魔神」佐佐木朗希狂飆速162奪首救援：告訴自己勇敢對決

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

道奇日本雙星夢幻連線創歷史　大谷9局巧妙一舉動助佐佐木守勝

道奇日本雙星夢幻連線創歷史　大谷9局巧妙一舉動助佐佐木守勝

羅伯斯曝臨時派朗希守勝原因　令和怪物11球完美回應教頭信任

羅伯斯曝臨時派朗希守勝原因　令和怪物11球完美回應教頭信任

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

熱門新聞

「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

道奇「西語老師」3分砲逆轉　大谷翔平6局9K季後賽首勝寫紀錄

大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

「令和大魔神」佐佐木朗希狂飆速162奪首救援：告訴自己勇敢對決

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

讀者回應

﻿

熱門新聞

1費城人教頭：大谷翔平今晚太出色

2大谷翔平季後賽首勝寫紀錄

3大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K

4「令和大魔神」佐佐木朗希奪首救援

5李珠珢本季最後一舞！曝明年來台想法

最新新聞

1中信兄弟張祖恩復健狀況良好

2中信盃黑豹旗青棒賽10月26開戰

3台鋼3球員陷博弈風波　周思齊苦勸

4張甄芸將赴美參加女子職棒選秀

5羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

本周5連勝追平整個8月！　鋒總：學會在壓力下比賽是過程

【籃籃也來了】素顏衝花蓮當鏟子超人！鑽水溝清淤「只剩1顆頭」

趙露思哭掉雙眼皮貼！ 直播喊「避雷」：不防水XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

【說好的上班呢XD】太熱啦！花蓮搜救犬偷玩泥巴水 整隻變成泥巴狗

【賞月前先鏟泥】連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366