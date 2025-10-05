第13屆中信盃黑豹旗青棒賽10月26開戰　李洋、趙士強點燃青春棒球魂

▲運動部長李洋出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者胡冠辰／台北報導

一年一度全國最青春熱血的棒球盛會即將登場！2025年第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月26日正式開打，今年共有來自全國212支球隊、超過4000名球員與教練齊聚一堂，以「拚這一刻」為號召，爭奪最終冠軍榮耀。

黑豹旗自2013年創辦以來，在教育部、運動部以及中國信託商業銀行等各界支持下，參賽規模逐年擴大，從第一屆僅51隊參賽，發展至近兩年連續突破210隊;今年更找回12支曾經因故退出的學校重返賽場，同時迎來9支新面孔，其中包括女子組的中山女中、台南女中，以及康橋高中新店校區、六和高中、衛道中學、揚子高中、嘉科實中、南光高中、楠梓高中等首次亮相的一般組隊伍。

特別的是，澎湖地區過去大多以聯隊名義參賽，今年馬公高中與澎湖海事則首次以學校名義獨立參戰，為賽事增添新亮點。

趙士強：黑豹旗是終身難忘的青春記憶

出席記者會的中華民國棒球協會副理事長趙士強致詞時先特別感謝贊助廠商，「特別感謝多年來支持黑豹旗的贊助廠商，隨後他說：「一個好的比賽需要很多策劃，最重要的是有許多贊助廠商協助，尤其是中國信託；13年來，參賽球隊已經成長到212隊，今年女子組更有8支球隊參賽，還有男女混合的比賽，這正是台灣棒球邁向男女平權的重要象徵。」

他強調，黑豹旗不只是比賽，更是一段青春的回憶：「大概有7、8成的選手是以參與、交朋友為主，但黑豹旗會成為你們終身難忘的經歷；3、40年後，你們會驕傲的告訴下一代，自己曾經打過黑豹旗。」

趙士強也勉勵競技組球員踏實訓練：「好的成績沒有一步登天，訓練是非常辛苦的，希望大家透過黑豹旗，一步一腳印，紮實累積實力。」

最後，他代表棒協感謝所有協會團隊與秘書長長年付出，更祝福所有參賽隊伍在球場上盡情揮灑，留下最難忘的青春回憶。

李洋：運動精神在於拼盡全力的過程

首次以運動部長身分出席黑豹旗的李洋則在致詞中表示：「今天很高興來到一年一度的高中棒球盛事，今年有210多隊參與，對台灣基層棒球培育意義重大；我要特別感謝各級學校與教練的栽培，讓棒球的根基越扎越深。」

他同時點出女子棒球參與的意義：「運動不應該分性別，身為運動員，我認為運動的價值不僅在場上分出勝負，而是在訓練與比賽過程中，那份拼盡全力、拼搏到感動自己的精神。」

隨後，李洋也感謝企業與夥伴支持：「謝謝中國信託及所有贊助夥伴，以及所有工作同仁的努力，讓學生運動員能在球場上奮力揮灑汗水。」

最後，李洋祝福賽事圓滿順利，更以中秋佳節將至向大家獻上祝福：「祝各位身體健康，萬事如意，中秋節快樂。」

青春棒球夢再出發

本屆黑豹旗開幕週活動也將安排選手與甫在2025年第32屆U18世界盃青棒錦標賽勇奪銅牌的中華隊國手同場交流，並舉行備受期待的抽籤儀式；主辦單位表示，希望透過這場賽事，讓高中球員們在紅土場上實現最純粹、最熱血的棒球夢。

中信盃黑豹旗除了感謝中國信託銀行的長期支持，也特別感謝全球人壽、公共電視、台灣美津濃、沛服科技、滾石唱片與本色音樂，共同守護高中生的棒球夢。

