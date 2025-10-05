運動雲

台鋼3球員陷博弈風波　周思齊勸：年輕球員要有智慧、珍惜職業！

▲▼周思齊出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

中華職棒4日公布匿名信調查結果，確認台鋼雄鷹郭俞延、伍祐城和陳冠豪3名球員涉入線上博弈電玩行為，引發球迷與球界關注；前兄弟球星周思齊今（5日）出席黑豹旗記者會時受訪時，也針對此案表達看法，提醒年輕球員要認清新型態賭博的灰色地帶，並強調「要更有智慧的拿捏，珍惜這份職業。」

賭博型態轉變　周思齊：年輕球員要更有智慧拿捏

周思齊指出，隨著科技進步，賭博的形態早已不同於過去他所處的時代，「現在賭博的型態都在改變，大家印象可能停留在我們那段時期的簽賭方式，因為現在不太一樣，還是要注意這件事情，尤其年輕的球員是不太清楚，他變成不像過去那種天秤的兩端，他有點像是在中間。」

他舉例，過去也有球員因為參與看似無害的線上遊戲或麻將，最終背上債務，提醒後輩必須謹慎，「有的只是線上麻將、博弈遊戲，結果也會搞得自己一身債，這件事情的拿捏，我覺得選手要有智慧一點。」

經紀公司難防範　自覺才是關鍵

對於此案中傳出「經紀公司涉引誘球員博弈」的疑點，周思齊認為，這類風險很難完全預防，關鍵仍在球員本身；「有些事情你很難預防，那只能從自身開始做起，經紀公司的挑選也不能百分之百確定，但球員要有自覺，因為這是一份代價很大的工作。」

隨後，他進一步強調職業球員的珍貴與不易：「要成為職業球員已經不簡單，更何況要成為優秀、甚至偉大的選手，非常非常難；如果不珍惜這個舞台，不重視這個職業，就很難闖出一片天。」

呼籲全民守護棒球　「幫我注意一下小兄弟」

談及中職本季創下觀眾人數新高，卻因博弈風波蒙上陰影，周思齊再次重申他在引退時的呼籲「全民一起守護棒球」。

「所以我那時候引退時有講，請大家幫我注意一下小兄弟，全民一起來，這些事很難控制，除了球員自己要注意以外，球迷們也可以幫忙注意小兄弟們，」周思齊說。

