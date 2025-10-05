老虎驚險開胡！麥金斯崔延長11局敲出致勝安　客場搶下首勝

運動雲

▲麥金斯崔（Zach McKinstry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥金斯崔（Zach McKinstry）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

底特律老虎隊5日（台灣時間）在美聯分區系列賽首戰以3比2擊敗西雅圖水手，靠著麥金斯崔（Zach McKinstry）在延長11局敲出中線穿越安打，幫助球隊驚險搶下首勝，系列賽暫時以1勝0領先。

老虎隊此戰面對水手王牌投手柯比（George Kirby）與強悍牛棚壓力沉重，前三局6次得點圈打擊機會全數鎩羽，留下4名殘壘。直到5局上，卡本特（Kerry Carpenter）終於突破封鎖，面對柯比敲出2分炮，帶回隊友梅多斯（Parker Meadows）取得領先。

卡本特賽後在FOX節目中表示：「我很尊敬他（柯比），他是非常優秀的投手。不過，我能清楚看出他出手的球路，即使是速球，我也能掌握時機。」

不過，老虎打線之後陷入低潮，從第6局起連續22名打者遭到解決。直到延長11局，托克森（Spencer Torkelson）保送上壘後，麥金斯崔面對水手第6位投手巴加斯（Carlos Vargas），在兩出局情況下抓到一顆時速99.6英里（約160.3公里）的伸卡球，擊出中線滾地安打，托克森全力衝回本壘攻下致勝分。

老虎牛棚群此戰表現穩定，接替新秀先發梅爾頓（Troy Melton）之後合力撐完7局，只失1分。前水手投手蒙特羅（Rafael Montero）是唯一失分的中繼投手；維斯特（Will Vest）在9、10兩局讓水手打者三上三下，為球隊爭取延長賽機會。最後由蒙特羅（Keider Montero）登板守成，拿下個人大聯盟生涯首個救援成功。

根據大聯盟統計，在現行「2-2-1」賽制的分區系列賽中，首戰於客場取勝的球隊有高達73.9％的晉級機率（46次中有34次）。

老虎隊第2戰將由去年賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）登板先發，水手則派出卡斯提歐（Luis Castillo）應戰。麥金斯崔賽後笑說：「下一場能在史庫柏背後守備一定很棒，他是全聯盟最頂尖的投手之一。今天能替他先拿下這一勝，是最好的開始。」

