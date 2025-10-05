勇士明熱身賽首戰對決湖人　柯爾曝柯瑞只會打15分鐘

▲勇士熱身賽首戰將面對湖人，柯瑞預計只打15分鐘左右。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA西區兩支人氣球隊勇士與湖人，明（6）日將在熱身賽交鋒，兩隊今夏都補強了陣容，會擦出何種火花備受期待。不過灣區主帥柯爾（Steve Kerr）表示，「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）只會打15分鐘左右，其他幾名主力也都有上場時間限制。

NBA史上最偉大射手柯瑞明日將重返灣區主場，在勇士2025-26賽季季前熱身賽首戰對決湖人，但球迷想看「咖哩大神」長時間飆分恐怕得等等。主帥柯爾親自揭露出場計畫，柯瑞僅會上場約15分鐘，同時格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）也都會受到時間限制。

「我今天和柯瑞以及體能教練賽勒布里尼（Rick Celebrini）談過，他大概會打15分鐘左右。」柯爾受訪時表示。勇士將在大通中心迎戰湖人，柯爾坦言這只是讓球員找感覺的熱身賽，「我們明天會進行一場隊內對抗，周日（當地時間）再根據他們的狀況決定，但那組人打15分鐘應該差不多。」

▲巴特勒與格林同樣會受到時間限制，勇士以健康為首要目標。（圖／達志影像／美聯社）

上季柯瑞依舊是勇士的火力引擎，平均上場超過32分鐘，這已是他生涯第14次達成此紀錄。隨著團隊高齡化，勇士新賽季首要目標是管理體能，確保主力健康打到季後賽，「格林和巴特勒的計畫也是一樣，要視他們比賽前的感覺而定。」

勇士過去幾季最大挑戰之一，是「沒有柯瑞在場」的時間段經常崩盤。柯爾顯然希望從季前賽開始，就為球隊建立更穩定的輪替節奏，減輕核心球星的負擔。