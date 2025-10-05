運動雲

季後賽史上首位投打同場先發奪勝　大谷翔平：相信自己能做到

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

這場比賽是三勝制分區系列賽的關鍵首戰，大谷的「投打同時先發」是指定打擊制導入後季後賽史上首次。同時，他也成為史上首位在同一年季後賽中既以投手身分先發，又以野手身分先發的球員。

談到自己持續以「二刀流」身分出賽的原因，大谷語氣堅定地說：「我想，最主要的理由是—我相信自己能做到。這是屬於我的風格，也是我的強項。如果我能在投與打的兩個層面都為球隊帶來幫助，那就是只有我能做到的角色。而把這件事做好，就是我現在的工作。」

大谷翔平面對費城人打線，繳出6局飆9K失3分的優質先發內容，拿下首勝。回顧全場投球，第二局遭遇亂流，保送鮑姆（Alec Bohm）後，被前隊友馬許（Brandon Marsh）擊出中外野安打形成一、二壘，接著被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）打出右中外野的2分三壘打，隨後又被貝德（Harrison Bader）犧牲飛球送回第3分。

大谷賽後回顧：「相比被打的三壘打，其實那支馬許的中外野安打比較不該出現，我應該能投得更細膩一點。本來想把指叉球留到第二輪再用，結果太早失分，這是我覺得可以改進的地方。」

談到打擊表現，他笑著說：「雖然沒能擊出安打，但能和貝茲（Mookie Betts）與特奧斯卡（Teoscar Hernández） 排在前後打線被信任出賽，我覺得這就是最棒的事。當然，如果能再敲出幾支安打就更好了。」

【汪汪鏟土隊？】救災見歐告狂挖差點落淚... 秒趴下！感動不過3秒XD

