「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊4日（台灣時間5日）在分區系列賽首戰以5比3逆轉擊敗費城人，拿下關鍵首勝。道奇王牌大谷翔平在生涯季後賽初登板中投出6局9次三振、僅失3分的好表現，徹底封鎖費城強打群。費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）賽後也坦言：「今晚的大谷真的太出色了，只能脫帽致敬。」

大谷首局展現強勢開局，三上三下完美壓制。第二局遭遇亂流，單局失3分。不過，大谷之後迅速回穩。第三局開始，他連續三振舒瓦伯（Kyle Schwarber）與哈波（Bryce Harper），展現壓制力。第五局雖再度遇到兩出局一、二壘的危機，但他用曲球讓舒瓦伯揮空三振，振臂怒吼。

第六局大谷再度續投，讓首名打者哈波揮空三振，三上三下結束半局。緊接著七局上赫南德茲（Teoscar Hernández）轟出右中間方向的逆轉3分全壘打，道奇反超比數。大谷此戰共投89球，被擊出3安打、失3分、送出9次三振、僅1次四壞，成功拿下季後賽首勝。

他完全壓制了費城三大主力包含開路先鋒塔納（Trea Turner）、全壘打王舒瓦伯與兩屆MVP哈波。賽後，費城人總教練湯普森坦言：「他對這幾位打者的投球真的非常精彩，變化球用得極佳，速球也控得很準。今晚的大谷非常出色，真的只能脫帽致敬。」他也補充說：「我們會從這場比賽繼續前進，準備好在第2戰展開反擊。」