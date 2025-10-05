運動雲

>

「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊4日（台灣時間5日）在分區系列賽首戰以5比3逆轉擊敗費城人，拿下關鍵首勝。道奇王牌大谷翔平在生涯季後賽初登板中投出6局9次三振、僅失3分的好表現，徹底封鎖費城強打群。費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）賽後也坦言：「今晚的大谷真的太出色了，只能脫帽致敬。」

大谷首局展現強勢開局，三上三下完美壓制。第二局遭遇亂流，單局失3分。不過，大谷之後迅速回穩。第三局開始，他連續三振舒瓦伯（Kyle Schwarber）與哈波（Bryce Harper），展現壓制力。第五局雖再度遇到兩出局一、二壘的危機，但他用曲球讓舒瓦伯揮空三振，振臂怒吼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第六局大谷再度續投，讓首名打者哈波揮空三振，三上三下結束半局。緊接著七局上赫南德茲（Teoscar Hernández）轟出右中間方向的逆轉3分全壘打，道奇反超比數。大谷此戰共投89球，被擊出3安打、失3分、送出9次三振、僅1次四壞，成功拿下季後賽首勝。

他完全壓制了費城三大主力包含開路先鋒塔納（Trea Turner）、全壘打王舒瓦伯與兩屆MVP哈波。賽後，費城人總教練湯普森坦言：「他對這幾位打者的投球真的非常精彩，變化球用得極佳，速球也控得很準。今晚的大谷非常出色，真的只能脫帽致敬。」他也補充說：「我們會從這場比賽繼續前進，準備好在第2戰展開反擊。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

道奇「西語老師」3分砲逆轉　大谷翔平6局9K季後賽首勝寫紀錄

道奇「西語老師」3分砲逆轉　大谷翔平6局9K季後賽首勝寫紀錄

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

「令和大魔神」佐佐木朗希狂飆速162奪首救援：告訴自己勇敢對決

「令和大魔神」佐佐木朗希狂飆速162奪首救援：告訴自己勇敢對決

郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

賈吉與史坦頓錯失滿壘建功　洋基分區系列賽首戰1比10慘敗藍鳥

賈吉與史坦頓錯失滿壘建功　洋基分區系列賽首戰1比10慘敗藍鳥

王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝

王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝

【人美心也美】啦啦隊女神「籃籃」奔赴花蓮！化身鏟子超人挖水溝

熱門新聞

大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

道奇「西語老師」3分砲逆轉　大谷翔平6局9K季後賽首勝寫紀錄

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

「令和大魔神」佐佐木朗希狂飆速162奪首救援：告訴自己勇敢對決

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K

2大谷翔平季後賽首勝寫紀錄

3李珠珢本季最後一舞！曝明年來台想法

4韓職4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

5富邦墊底收季　領隊：我要負很大責任

最新新聞

1雙刀紀錄大谷翔平：相信自己能做到

2柯爾點名勇士新「致勝組合」！

3費城人教頭：大谷翔平今晚太出色

4大谷9局巧妙一舉動助佐佐木守勝

5賈吉嘆「最後沒把工作做好」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

本周5連勝追平整個8月！　鋒總：學會在壓力下比賽是過程

【籃籃也來了】素顏衝花蓮當鏟子超人！鑽水溝清淤「只剩1顆頭」

趙露思哭掉雙眼皮貼！ 直播喊「避雷」：不防水XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

【說好的上班呢XD】太熱啦！花蓮搜救犬偷玩泥巴水 整隻變成泥巴狗

【賞月前先鏟泥】連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366