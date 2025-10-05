密爾瓦基狂歡夜！釀酒人9比3重擊小熊　但丘里歐寫紀錄後傷退

▲釀酒人21歲的外野新星丘里歐（Jackson Chourio）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

國聯分區系列賽首戰於5日（台灣時間）登場，地主釀酒人展現強大火力，首局就打出6分猛攻，最終以9比3痛宰芝加哥小熊，在五戰三勝制系列賽中拔得頭籌。不過，球隊年僅21歲的外野新星丘里歐（Jackson Chourio）在締造季後賽歷史紀錄後，因腿筋受傷提前退場，為勝利蒙上陰影。

小熊原本寄望由左投波伊德（Matthew Boyd）在短休狀態下先發，但此一賭注迅速失靈。釀酒人打線在休息五天後火力全開，首局面對博伊德攻下6分，第2局再添3分，僅前兩局就取得9比1巨大領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小熊雖在首局由布許（Michael Busch）轟出首打席全壘打先馳得點，但博伊德與接替登板的索洛卡（Mike Soroka）雙雙被打爆，前兩局合計失掉9分。牛棚投手群雖在3局以後壓制住對方火力，但為時已晚。

釀酒人開路先鋒丘里歐成為季後賽史上首位在前兩局內擊出3安打的球員，首局敲出二壘打、2局又在滿壘時擊出內野安打攻下打點。不過，他在衝過一壘後感覺腿後側不適，隨即退場。

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）賽後透露，丘里歐正在接受MRI檢查，並表示：「老實說我很擔心，他以前就傷過同一條腿，希望不會太嚴重。」他也坦言目前尚無復出時間表，「這可能是一個相當嚴重的狀況。」

小熊雖在後半段靠哈普（Ian Happ）與霍納（Nico Hoerner）各擊出一發陽春全壘打追分，但全場3發全壘打皆為無人上壘，攻勢零碎無法串聯。

日本外野手鈴木誠也首戰打第四棒出賽，4打數無安打、吞下2次三振，在釀酒人王牌佩拉爾塔（Freddy Peralta）面前顯得無力。

儘管遭遇開門黑，小熊球員強調系列賽尚早。游擊手史旺森（Dansby Swanson）說：「季後賽的一場敗仗就只是敗一場，明天是新的開始。」