運動雲

>

密爾瓦基狂歡夜！釀酒人9比3重擊小熊　但丘里歐寫紀錄後傷退

▲釀酒人21歲的外野新星丘里歐（Jackson Chourio）。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人21歲的外野新星丘里歐（Jackson Chourio）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

國聯分區系列賽首戰於5日（台灣時間）登場，地主釀酒人展現強大火力，首局就打出6分猛攻，最終以9比3痛宰芝加哥小熊，在五戰三勝制系列賽中拔得頭籌。不過，球隊年僅21歲的外野新星丘里歐（Jackson Chourio）在締造季後賽歷史紀錄後，因腿筋受傷提前退場，為勝利蒙上陰影。

小熊原本寄望由左投波伊德（Matthew Boyd）在短休狀態下先發，但此一賭注迅速失靈。釀酒人打線在休息五天後火力全開，首局面對博伊德攻下6分，第2局再添3分，僅前兩局就取得9比1巨大領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小熊雖在首局由布許（Michael Busch）轟出首打席全壘打先馳得點，但博伊德與接替登板的索洛卡（Mike Soroka）雙雙被打爆，前兩局合計失掉9分。牛棚投手群雖在3局以後壓制住對方火力，但為時已晚。

釀酒人開路先鋒丘里歐成為季後賽史上首位在前兩局內擊出3安打的球員，首局敲出二壘打、2局又在滿壘時擊出內野安打攻下打點。不過，他在衝過一壘後感覺腿後側不適，隨即退場。

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）賽後透露，丘里歐正在接受MRI檢查，並表示：「老實說我很擔心，他以前就傷過同一條腿，希望不會太嚴重。」他也坦言目前尚無復出時間表，「這可能是一個相當嚴重的狀況。」

小熊雖在後半段靠哈普（Ian Happ）與霍納（Nico Hoerner）各擊出一發陽春全壘打追分，但全場3發全壘打皆為無人上壘，攻勢零碎無法串聯。

日本外野手鈴木誠也首戰打第四棒出賽，4打數無安打、吞下2次三振，在釀酒人王牌佩拉爾塔（Freddy Peralta）面前顯得無力。

儘管遭遇開門黑，小熊球員強調系列賽尚早。游擊手史旺森（Dansby Swanson）說：「季後賽的一場敗仗就只是敗一場，明天是新的開始。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝

王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝

魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

中職線上博弈風波　台鋼證實3人遭罰！郭俞延帶頭罰10萬

中職線上博弈風波　台鋼證實3人遭罰！郭俞延帶頭罰10萬

河村勇輝休賽季苦練兩大絕技　公牛主帥給好評

河村勇輝休賽季苦練兩大絕技　公牛主帥給好評

鈴木駿輔讚後藤營造好環境！有感二軍進步驚人　明年續留有共識

鈴木駿輔讚後藤營造好環境！有感二軍進步驚人　明年續留有共識

【孩子我來救你了】小怪手卡淤泥！大怪手「一把抱起」神救援

熱門新聞

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李珠珢本季最後一舞！曝明年來台想法

2富邦墊底收季　領隊：我要負很大責任

3郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

4悍將本季6連勝完美收尾　鋒總談最大收穫

5韓職4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

最新新聞

1小葛雷諾首轟+美技　全場喊Vladdy！

2釀酒人9比3重擊小熊　丘里歐後傷退

3洋基分區系列賽首戰1比10慘敗藍鳥

4韓職4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

5黃子鵬異父異母的兄弟　威能帝教西語

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

本周5連勝追平整個8月！　鋒總：學會在壓力下比賽是過程

【籃籃也來了】素顏衝花蓮當鏟子超人！鑽水溝清淤「只剩1顆頭」

趙露思哭掉雙眼皮貼！ 直播喊「避雷」：不防水XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

【說好的上班呢XD】太熱啦！花蓮搜救犬偷玩泥巴水 整隻變成泥巴狗

【賞月前先鏟泥】連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366