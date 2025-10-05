運動雲

>

賈吉與史坦頓錯失滿壘建功　洋基分區系列賽首戰1比10慘敗藍鳥

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

藍鳥與洋基的分區系列賽首戰於5日（台灣時間）在藍鳥主場開打。藍鳥首局靠著小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的全壘打先馳得點，2局又由柯克（Alejandro Kirk）補上一支陽春砲取得領先。到了7局，魯克斯（Nathan Lukes）敲出2分打點二壘安打，單局攻下4分；8局再靠柯克的第二支全壘打等攻勢追加4分，終場以10比1大勝，拔得頭籌。

洋基最痛的一幕出現在6局。藍鳥先發高斯曼前5局僅被擊出2安打，但6局出現亂流，被敲2安打再加上1次四壞球保送，形成無人出局滿壘的大好機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此時賈吉（Aaron Judge）雖撐到滿球數，但最終被高斯曼（Kevin Gausman）的指叉球三振出局。隨後貝林傑選到保送，洋基追回1分。不過在兩出局後，換上第二任投手柏蘭德（Louis Varland）以超過100英里的速球將史坦頓（Giancarlo Stanton）三振，結束這局。

在季後賽累積16支全壘打的賈吉與18支全壘打的史坦頓，這次關鍵時刻都以揮空三振收場，錯失反攻良機，只拿下1分成為敗因。

史坦頓目前季後賽14打數僅1安打；賈吉雖本場敲出2安打，但都發生在無人上壘時。

關鍵字： MLB藍鳥洋基季後賽全壘打

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝

王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝

魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

中職線上博弈風波　台鋼證實3人遭罰！郭俞延帶頭罰10萬

中職線上博弈風波　台鋼證實3人遭罰！郭俞延帶頭罰10萬

河村勇輝休賽季苦練兩大絕技　公牛主帥給好評

河村勇輝休賽季苦練兩大絕技　公牛主帥給好評

鈴木駿輔讚後藤營造好環境！有感二軍進步驚人　明年續留有共識

鈴木駿輔讚後藤營造好環境！有感二軍進步驚人　明年續留有共識

【阿公蓋的廁所！】佛祖街缺流動廁所 在地阿公一出手就是古早味的XD

熱門新聞

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李珠珢本季最後一舞！曝明年來台想法

2富邦墊底收季　領隊：我要負很大責任

3郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

4悍將本季6連勝完美收尾　鋒總談最大收穫

5韓職4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

最新新聞

1小葛雷諾首轟+美技　全場喊Vladdy！

2釀酒人9比3重擊小熊　丘里歐後傷退

3洋基分區系列賽首戰1比10慘敗藍鳥

4韓職4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

5黃子鵬異父異母的兄弟　威能帝教西語

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

本周5連勝追平整個8月！　鋒總：學會在壓力下比賽是過程

【籃籃也來了】素顏衝花蓮當鏟子超人！鑽水溝清淤「只剩1顆頭」

趙露思哭掉雙眼皮貼！ 直播喊「避雷」：不防水XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

【說好的上班呢XD】太熱啦！花蓮搜救犬偷玩泥巴水 整隻變成泥巴狗

【賞月前先鏟泥】連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366