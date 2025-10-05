賈吉與史坦頓錯失滿壘建功　洋基分區系列賽首戰1比10慘敗藍鳥

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

藍鳥與洋基的分區系列賽首戰於5日（台灣時間）在藍鳥主場開打。藍鳥首局靠著小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的全壘打先馳得點，2局又由柯克（Alejandro Kirk）補上一支陽春砲取得領先。到了7局，魯克斯（Nathan Lukes）敲出2分打點二壘安打，單局攻下4分；8局再靠柯克的第二支全壘打等攻勢追加4分，終場以10比1大勝，拔得頭籌。

洋基最痛的一幕出現在6局。藍鳥先發高斯曼前5局僅被擊出2安打，但6局出現亂流，被敲2安打再加上1次四壞球保送，形成無人出局滿壘的大好機會。

此時賈吉（Aaron Judge）雖撐到滿球數，但最終被高斯曼（Kevin Gausman）的指叉球三振出局。隨後貝林傑選到保送，洋基追回1分。不過在兩出局後，換上第二任投手柏蘭德（Louis Varland）以超過100英里的速球將史坦頓（Giancarlo Stanton）三振，結束這局。

在季後賽累積16支全壘打的賈吉與18支全壘打的史坦頓，這次關鍵時刻都以揮空三振收場，錯失反攻良機，只拿下1分成為敗因。

史坦頓目前季後賽14打數僅1安打；賈吉雖本場敲出2安打，但都發生在無人上壘時。