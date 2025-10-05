運動雲

郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

▲「舉重女神」郭婞淳。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

台灣「舉重女神」郭婞淳於挪威舉行的舉重世界錦標賽再度登場，雖未奪金，仍以挺舉128公斤、總和224公斤的成績斬獲2面銅牌，展現堅強實力與穩定心態。這場比賽也為她備戰明年亞運鋪路。

此次女子58公斤級A組共有11位選手參賽，現年31歲的郭婞淳為參賽者中年紀最長。儘管與她今年5月於亞錦賽出賽的59公斤級僅差1公斤，郭婞淳仍為符合新量級，特別在飲食控制上下足功夫，並於7月先行參加東亞錦標賽為世錦賽暖身。

比賽當天，郭婞淳抓舉首把設定94公斤順利舉起，第二次挑戰96公斤也成功，唯獨最後挑戰98公斤失利，最終抓舉排名第5。來到她最擅長的挺舉項目，原設定開把125公斤，最終決定從124公斤開始，但首舉因曲肘被判失敗；所幸她及時調整節奏，後兩次分別成功舉起125與128公斤，確定摘下挺舉與總和銅牌。

教練林敬能接受中央社訪問時表示，郭婞淳今年持續與傷勢共存，也藉此累積不少經驗。他指出，「婞淳現在對自己的身體狀態掌握得很好，這次參加世錦賽，主要是為了測試自己還有哪些地方可以再補強。」

郭婞淳賽前即強調，此次參賽並非以爭奪獎牌為目標，而是觀察對手實力，為明年亞運做好準備。此策略顯現她著眼長遠的戰略眼光，也呼應她始終謹慎、專業的訓練態度。

本次賽事中，來自北韓的金日景表現出色，以抓舉104公斤、挺舉132公斤、總和236公斤橫掃3面金牌；奈及利亞選手拉瓦（Rafiatu Folashade Lawal）則以總和229公斤獲得3面銀牌。郭婞淳面對世界強敵仍穩居前段班，為台灣舉重再添佳績。

