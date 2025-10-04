運動雲

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

▲▼ 李珠珢。（圖／記者王真魚攝）

▲李珠珢。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今（4）日在新莊迎戰樂天桃猿，這場補賽是球隊本季最後一戰，也是韓籍啦啦隊成員李珠珢本季最終登場。原定9月7日「日本祭」主題日因雨延期，李珠珢特地排除萬難返台應援，為本季獻上「最後一舞」。

李珠珢受訪時露自己凌晨5點從韓國出發，「韓國前幾天也剛過中秋，這次等了許久才有時間過來。」 

回顧本季應援點滴，李珠珢說，「有很多難忘的時刻，印象最深的是起亞虎來台交流那幾天。」

她笑著回憶，「那時我剛開始工作沒多久，在韓國一起上班的姊姊也來參加活動，沒想到又在台灣見面，真的很特別。」

李珠珢感性表示，今年是她在台灣的第一年，球迷的支持讓她印象深刻，「非常感謝大家每天都跑來看我，也常問我有沒有吃飯，真的很貼心，但不用擔心！我都有好好吃飯。」

她說，希望未來能繼續帶給大家更多力量，「也希望自己成為更好的人，給大家更多的愛。」

李珠珢透露，球季結束後冬天期間仍會來台出席其他活動，韓國的活動則尚未確定。 

談到明年是否會再來台應援，她笑說，「希望明年能繼續在這裡應援，畢竟當初決定真的是不容易的決定。」

總結本季表現，李珠珢露出開朗笑容，「當然給自己100分！」她表示，每場比賽都會提前練習中場表演，「自己搭飛機時也會編舞、想動線，來台第一年應援，我真的很投入。」

▲▼ 李珠珢。（圖／記者王真魚攝）

▲李珠珢。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 富邦悍將樂天桃猿李珠珢啦啦隊感動中職

【第一現場曝】背後扯頭髮偷襲！　苗栗女童遭刺驚恐狂奔

讀者回應

﻿

最新新聞

