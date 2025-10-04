紅襪球迷網暴家人！　施特利特怒火化燃料締季後賽神戰

▲洋基火球新秀施特利特（Cam Schlittler）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

洋基火球新秀施特利特（Cam Schlittler）在3日對紅襪的外卡系列賽殊死戰投出歷史性表現，但在聚光燈背後，他的家人卻遭遇紅襪球迷的網路圍剿；對這位出生於麻薩諸塞州的年輕投手坦言，看到家人受到波士頓球迷攻擊，讓他感到「失望」且「個人化」，不過這股怒氣最終成為他在球場上的燃料。

Cam Schlittler just packing up Bruins fans on Twitter @Cam32Schlittler October 3, 2025

紅襪球迷「越線」攻擊母親 Schlittler感嘆：來自波士頓更讓我失望

在今（4日）於多倫多羅傑斯中心接受訪問時，施特利特表示，他的家人，包括母親，在3日晚間外卡系列賽第3戰前，遭到紅襪球迷在社群媒體上的騷擾。

「紅襪球迷真的越線了，」施特利特說道，「他們在社群媒體上騷擾我的家人，包括我媽媽，我原本預期可能會有些球迷找碴，但沒想到會到這種程度。」

施特利特出生於麻州，距離波士頓僅約15英里；大學期間他在波士頓東北大學就讀，休賽季仍住在當地，他坦言，若攻擊者換成其他球迷團體，他可能會比較能釋懷。

「我想如果是不同球隊的球迷這樣做，我可能還能比較接受，」他說，「但因為這次是波士頓的球迷，這讓我覺得特別失望。」

The Yankees have not had a certified DAWG like Cam Schlittler in a long time.



The I don't get a f*ck attitude and the stone cold killer mentality is exactly what this team needed.



So happy the Yankees finally have a guy like this. — Chris (@Chris_NYY28) October 3, 2025

憤怒化為動力 創造季後賽史詩投球

24歲的施特利特把憤怒轉化為力量，投出季後賽史上最具代表性的一場比賽；這場是他生涯第15次先發、也是首次季後賽登板，他投滿8局無失分、送出12次三振且0保送，成為史上第一位達成此壯舉的投手。

他共投出107球，創下個人生涯新高，其中64球時速達到至少98英里，幾乎以火球徹底壓制紅襪打線。

「我是個好勝的球員，」施特利特表示，「他們做的那些事只是讓我更有鬥志，只要我不去滑手機、保持專注，就能把這股情緒轉化為表現；我有看到那些留言，也知道情況發生了，但最後，我只是更專注而已，老實說，我甚至可以感謝他們，因為他們讓我進入那種狀態。」

Cam Schlittler threw 107 pitches tonight



96 were some type of fastball (FF, SI, FC)

61 of them were in the strike zone

64 of them were 98+ MPH

11 of them were 100+MPH



Dared the Red Sox to hit him and they couldn't do it. That's a grown man start.

— James Schiano (@James_Schiano) October 3, 2025

「這是私人的」家人仍送祝福、朋友感嘆失落

在洋基4比0擊敗紅襪後，施特利特再度提到這起事件，直言：「這對我而言是私人的，」此外他也透露，仍有一些親友是紅襪球迷，在比賽後傳訊祝賀他，但也對結果感到失落。

「那些仍是紅襪迷的家人和朋友有傳訊祝賀我，」施特利特說，「但他們有點沮喪，我告訴他們，這正是我早就預料到的事，不過沒關係，冰球季快開始了，籃球季也快開打，他們會有其他東西可以分心。」

下一戰：若有第4場，施特利特將再登板

根據球隊安排，若美聯分區系列賽（ALDS）對藍鳥需要打到第4戰，施特利特將在台灣時間9日於紐約再次登板，繼續他在季後賽的傳奇篇章。