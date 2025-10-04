力亞士自評今年　喊話留隊：富邦是我的第一志願

▲力亞士 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／新北報導

富邦悍將洋投力亞士本季在中職出賽24場，全數為先發，累計144局、送出114次三振，拿下8勝12敗、防禦率3.75，展現穩定吃局能力。昨（3）日對味全龍先發5.2局失3分奪勝，為球隊奪得久違5連勝。賽前受訪時，他也談到自己在台灣的第一個完整球季，表示「在這裡很快樂，希望明年能繼續為富邦效力，這裡是我的第一志願。」

力亞士加入富邦後扛起先發重任，整季累積24場先發、無中繼出賽，繳出8勝12敗、144局投球、被打擊率0.269，每局被上壘率1.26，防禦率3.75。

昨役對味全，他主投5.2局，用74球被敲6安失3分，送出4次三振無四壞，防禦率維持3.75，摘下本季第8勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到自己在台灣的第一個完整球季，力亞士表示，「當然不是每一局都是好的，但我覺得整季下來表現是不錯的，也投了120多局（實際144局），很開心能幫助球隊。」

他感性地說，「我在這裡真的很快樂，富邦有很多很棒的年輕球員，擁有很好的未來。像現在二軍正在打冠軍賽，希望明年我們能在一軍也一起打冠軍賽。」

展望未來，力亞士明確表達希望留隊的意願，「我希望明年可以繼續為富邦效力，這裡是我的第一志願。」

他也表示，「如果未來去到別的球隊，我也會像在這裡一樣全力付出，但富邦是我的第一志願。」