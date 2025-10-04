運動雲

>

道奇公布分區系列賽輪值　大谷翔平、史奈爾扛前兩戰

▲大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

國聯分區系列賽即將點燃戰火，洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）於4日賽前記者會公開了先發投手輪值規劃；首戰將由大谷翔平登板，這也是他生涯首次在美國職棒季後賽登板先發，寫下紀錄。

羅伯斯先前已宣布，大谷翔平將於對費城人的首戰登板，他同時也將成為大聯盟史上第一位在同一個季後賽中，既以打者身份又以投手身份先發的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯進一步透露，首戰大谷之後，第2戰將由兩屆賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）先發，第3戰移師洛杉磯後將交由王牌山本由伸登板，若系列賽打到第4戰，則安排葛拉斯諾（Tyler Glasnow）於主場道奇球場出賽。

「在第1戰（將以救援身份）啟用葛拉斯諾，並且讓他在第4戰再度登板，這對我們來說非常重要，這是目前的考量，」羅伯斯表示，「擁有能投長局數的投手，對我們是一大優勢，此外，席漢（Emmet Sheehan）也具備長局數投球的能力。」

史奈爾在外卡系列賽首戰對紅人繳出優異內容，主投7局僅被擊出4安、失2分，送出9次三振，為球隊奠定勝基。

山本在季後賽同樣展現壓制力，他主投6.2局，失了兩分非自責分並送出9次三振，幫助道奇完成二連勝橫掃。

此外，上個月宣布將在本季結束後退休的克蕭（Clayton Kershaw），也將隨時待命，從牛棚出發提供經驗與穩定度。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

力亞士連兩顆觸身球引爆衝突　鋒總看出情緒浮躁「不適合再投」

力亞士連兩顆觸身球引爆衝突　鋒總看出情緒浮躁「不適合再投」

台灣第1！平野惠一豪氣宣言　中信兄弟全年第一到手直衝總冠軍賽

台灣第1！平野惠一豪氣宣言　中信兄弟全年第一到手直衝總冠軍賽

兄弟鎖定全年第一　眾將齊聲高喊「台灣大賽我們來了」

兄弟鎖定全年第一　眾將齊聲高喊「台灣大賽我們來了」

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

確定年度第3！樂天桃猿7比3擊退統一　挑戰賽雙方再度交鋒

確定年度第3！樂天桃猿7比3擊退統一　挑戰賽雙方再度交鋒

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

全年戰績第一！中信兄弟2比0擊退台鋼　直接晉級台灣大賽

全年戰績第一！中信兄弟2比0擊退台鋼　直接晉級台灣大賽

洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板

洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板

攻城獅落後28分逆轉勝　海神熱身賽輸球還傷兩員大將

攻城獅落後28分逆轉勝　海神熱身賽輸球還傷兩員大將

孩子看到的是強壯的父親！　艾迪頓封王後給王凱程暖心鼓勵

孩子看到的是強壯的父親！　艾迪頓封王後給王凱程暖心鼓勵

【勇敢女教師現身】苗栗惡男隨機砍人！她衝上前猛拉救童

熱門新聞

力亞士連兩顆觸身球引爆衝突　鋒總看出情緒浮躁「不適合再投」

台灣第1！平野惠一豪氣宣言　中信兄弟全年第一到手直衝總冠軍賽

兄弟鎖定全年第一　眾將齊聲高喊「台灣大賽我們來了」

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

確定年度第3！樂天桃猿7比3擊退統一　挑戰賽雙方再度交鋒

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1力亞士故意的嗎？鋒總苦笑回應

2中信兄弟全年第一直衝總冠軍賽

3兄弟眾將齊聲高喊「台灣大賽我們來了」

4火藥味中偷閒？陳真去跟李凱威聊天

5確定年度第3！樂天桃猿7比3擊退統一

最新新聞

1道奇公布分區系列賽前4戰輪值

2數據佐證！藍鳥ALDS決戰洋基

3洋基確定ALDS輪值

4舉重世錦賽　台灣20歲新秀陳冠伶勇奪挺舉銅牌

5新南向國際籃球賽　台灣球員開眼界

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

本周5連勝追平整個8月！　鋒總：學會在壓力下比賽是過程

中信兄弟勇奪下半季冠軍！隊史第20座　洲際主場黃色彩帶傾瀉而出

自評90分！林暉盛封王戰扛7局　拋彩帶初體驗、感謝自己沒放棄

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

【最暖背影】88歲阿公連續3天救災「滿身泥」年輕情侶默默讓座QQ

【奇妙的緣分】乘客與司機久未見女兒同名 更巧的是司機竟和乘客爸爸也同名！

【勇敢女教師現身】苗栗惡男隨機砍人！她衝上前猛拉救童

【台灣霹靂火劉文聰也救災】我若是不爽，我會送你一支番仔火……啊是綠豆湯啦XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366