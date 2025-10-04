道奇公布分區系列賽輪值　大谷翔平、史奈爾扛前兩戰

▲大谷翔平。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

國聯分區系列賽即將點燃戰火，洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）於4日賽前記者會公開了先發投手輪值規劃；首戰將由大谷翔平登板，這也是他生涯首次在美國職棒季後賽登板先發，寫下紀錄。

羅伯斯先前已宣布，大谷翔平將於對費城人的首戰登板，他同時也將成為大聯盟史上第一位在同一個季後賽中，既以打者身份又以投手身份先發的球員。

羅伯斯進一步透露，首戰大谷之後，第2戰將由兩屆賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）先發，第3戰移師洛杉磯後將交由王牌山本由伸登板，若系列賽打到第4戰，則安排葛拉斯諾（Tyler Glasnow）於主場道奇球場出賽。

「在第1戰（將以救援身份）啟用葛拉斯諾，並且讓他在第4戰再度登板，這對我們來說非常重要，這是目前的考量，」羅伯斯表示，「擁有能投長局數的投手，對我們是一大優勢，此外，席漢（Emmet Sheehan）也具備長局數投球的能力。」

史奈爾在外卡系列賽首戰對紅人繳出優異內容，主投7局僅被擊出4安、失2分，送出9次三振，為球隊奠定勝基。

山本在季後賽同樣展現壓制力，他主投6.2局，失了兩分非自責分並送出9次三振，幫助道奇完成二連勝橫掃。

此外，上個月宣布將在本季結束後退休的克蕭（Clayton Kershaw），也將隨時待命，從牛棚出發提供經驗與穩定度。