數據佐證！藍鳥ALDS決戰洋基　必須先挺過「賈吉考驗」

記者胡冠辰／綜合報導

美聯分區系列賽（ALDS）即將登場，多倫多藍鳥首輪強碰紐約洋基，而擺在他們眼前最大的難題，正是如何壓制洋基超級巨星、MVP候選人賈吉（Aaron Judge）。

首戰將於台灣時間5日清晨4點08分開打，對藍鳥而言，要擊敗洋基，首要條件就是「駕馭Judge」，這位能夠用單一揮棒顛覆比賽、系列戰甚至整個賽季的強打者。

Judge的「引力場」壓得藍鳥戰術變形

賈吉在2025年繳出恐怖數據，以打擊率.331、上壘率.457和長打率.688霸佔大聯盟第一，並轟出53支全壘打；他的存在宛如一個引力核心，迫使對手總教練在牛棚調度時，不得不圍繞每一次他的打席來規劃。

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）在賽前記者會坦言：「你絕對會隨時注意他的位置，並且極度尊重他這一季的表現。」

數據證明了壓力的真實：

2025年賈吉VS藍鳥：打擊率.325，OPS1.118，轟出3發全壘打，並獲得15次保送。

生涯VS藍鳥先發高斯曼（Kevin Gausman）：打擊率.354，OPS1.283，6轟，61個打席中雖被三振19次，但仍是絕對優勢。

Gausman：他能把「打不到的球」打成全壘打

藍鳥首戰先發高斯曼清楚自己將面對什麼樣的挑戰，他苦笑著形容：「首先，他比大多數人都高大得多，他能打到大多數打者打不到的球，他甚至能打偏的球還轟成全壘打，他就是那麼強壯。」

接著他補充：「面對他時你必須比平常更精準，特別是有人上壘時，你更必須非常小心，因為他只要一次揮棒，就能徹底改變比賽。」

至於解方？藍鳥此前選擇「四根手指」保送，賈吉本季15次獲得藍鳥保送，其中有7次是故意四壞。

對此，施奈德無奈表示：「我知道我在紐約已經被噓過很多次，甚至在這裡只要故意保送他也會被噓，我理解，身為球迷會這麼想。」

高斯曼也透露球隊討論方向：「有些時候，如果壘上有空位而且是在比賽後段，我們大概會選擇故意保送他，這就是殘酷的現實；他是能用一次揮棒擊敗你的球員之一，他是這個比賽中最強的球員之一，但同時，你總是想挑戰打者，這就是雙面刃。」

洋基不只Judge 藍鳥寄望Guerrero爆發

雖然賈吉是頭號威脅，但洋基隊打線整體火力依舊恐怖，本季以849分、274轟兩項數據都領先大聯盟。

藍鳥能否抗衡？答案或許得靠小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）；他生涯對洋基打擊率.302，累積22轟，在洋基球場更是打出1.002 OPS，雖然小葛雷諾避免挑釁，並未正面回應是否「特別針對洋基更有動力」，但他過去就曾直言「就算死了也不會為洋基打球」。

生死關卡 藍鳥必須先熬過Judge

無論藍鳥這個賽季能走多遠，擺在眼前的最大考驗就是如何生存於賈吉的陰影之下。

賈吉仍在尋找生涯首枚冠軍戒，而小葛雷諾則還未贏下一場季後賽，當這兩大球星正面對決，誰能率先突破困境，將決定這個系列戰的走向。