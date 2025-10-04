運動雲

洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基已經確認在美聯分區系列賽（ALDS）的先發投手安排，總教練布恩（Aaron Boone）4日宣布，右投希爾（Luis Gil） 擔綱5日對上多倫多藍鳥的首戰先發。

布恩指出，球隊先前也考慮過讓華倫（Will Warren） 出戰，但最終決定把他保留在牛棚，以便增加調度彈性。

「我就是覺得希爾已經準備好了，」布恩說，「他的輪值位置也正好對應到這場比賽，我們決定暫時把華倫留在牛棚當選項，而我們認為路易士已經準備好登板。」

布恩同時宣布，王牌左投弗萊德（Max Fried） 將在G2先發，至於第3與第4戰，他表示球隊會「按照大家所預期的方式來安排」，提及羅丹（Carlos Rodón） 與新秀驚奇施特利特（Cam Schlittler） 將分別登板。

希爾在2024年繳出15勝7敗、防禦率3.50的成績，並在27場先發後獲選為美聯年度最佳新人，他直到本季8月3日才因右背闊肌拉傷復原回歸。

回歸後，他出賽11場拿下4勝1敗，防禦率3.32；洋基在他先發時戰績為8勝3敗，不過，他在57局中送出了33次保送，控球仍是需要注意的課題。

【只剩屋頂】佛祖街重災區現況曝光！淤泥吞噬整棟房

