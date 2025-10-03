運動雲

本周5連勝追平整個8月！鋒總：學會在壓力下比賽是過程

記者王真魚／台北報導

富邦悍將3日以6比3擊敗味全龍，收下相隔1871天的5連勝。值得一提的是，他們在8月份僅拿下5勝17敗，如今一周之內便豪取5連勝，單週勝場數直接追平整個8月的成績。賽後總教練陳金鋒直言，這一波勝利是球員學會在壓力下打球的成果。

▲▼中職富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

悍將上一次5連勝，要追溯到2020年8月19日，當時總教練還是洪一中。相隔1871天，球隊再度締造5連勝佳績。

拿下這一波5連勝，陳金鋒直言，「當然這段期間，也不是說奇怪，就是某一月份（意指8月）都不是那麼穩定，之後在那壓力下，連敗時陷入低潮情緒，導致整個施展不開來，不然下半季其實調整很OK，沒有差到哪裡去。」

鋒總認為，9月份球隊表現明顯回升，不僅打擊進攻端有所發揮，守備端更有顯著提升，「一開始守備確實不是很好，造成投手很大壓力，當然失的分數多了以後，打者要去搶分，壓力又會很大，3個循環在一起不好時，就會造成球隊比賽過程中沒那麼穩定。」

如今悍將逐漸克服低潮，陳金鋒也看見球員在逆境下的成長，「學習在有壓力的狀況下去比賽，是球隊的一個過程。」

富邦明（4日）將挑戰6連勝，上一次球隊拉出6連勝已經是2019年6月30日至7月1日，若能成功達成，將是睽違超過6年的突破。

