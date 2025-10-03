兄弟中線都沒人「喊痛」　平野惠一點名許庭綸成長超預期

▲許庭綸、平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

實習記者蘇嘉偉／台中報導

中信兄弟勇奪下半季冠軍後，總教練平野惠一談到團隊核心戰力，特別強調中線位置的重要性，他指出，現階段的中線組合由岳政華、江坤宇、岳東華與高宇杰構成，幾乎沒有人喊痛請假，展現高度職業意識，也讓他能堅持「守備優先」的執教理念。

平野坦言，有如此堅強的中線班底，讓兄弟能在高張力比賽中保持穩定，選手們很少會說不舒服不能上場，是團隊最大的資產。他也展望未來，點名下一代接班人，包括宋晟睿、楊祥禾、張仁瑋、林吳晉瑋、陳統恩等人，希望他們能延續中線的傳統，建立起鞏固起黃衫軍的中線。

談到年輕球員的養成，平野特別以外野手許庭綸為例，去年他在球季末被拉上一軍體驗，之後更隨隊前往沖繩、美國訓練，並在本季獲得多次一軍出賽機會，也直言許庭綸的成長超過預期，已經變得更強壯，打擊型態逐漸成為中距離打者，令他非常滿意。平野表示，雖然許庭綸目前長打能力不及宋晟睿，但他的平飛球品質出色，是他心中重要的潛力新秀。

平野同時指出，過去如宋晟睿、岳政華等選手，雖然在身材數據上有紀錄，但缺乏完整的養成過程資料，他希望從許庭綸開始，將養成細節完整留下，未來若許庭綸成功養成，就是一個可供參考的案例，且未來若能在投手、捕手、內外野各位置都有這樣的養成記錄，將對兄弟的發展系統帶來非常大的幫助。