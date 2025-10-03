運動雲

U18國手蘇嵐鴻簽約教士　與Fubon Angels南珉貞曾立下美國之約

▲蘇嵐鴻、南珉貞。（圖／截自YouTube／남민정 南珉貞）

▲蘇嵐鴻、南珉貞。（圖／截自YouTube／남민정 南珉貞）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國職棒聖地牙哥教士與台灣U18國手蘇嵐鴻達成合約協議，簽約金為75萬美元（約2282萬台幣），他也成為史上第4位加盟教士體系的台灣球員。值得一提的是，他與Fubon Angels韓國啦啦隊女神南珉貞曾立下「美國之約」。

年僅18歲的蘇嵐鴻來自高雄市三民高中，本屆U18世界盃投球表現亮眼，共投7.1局狂飆14次三振，最快球速達94英里（約151公里），防禦率僅1.91。

▲▼蘇嵐鴻。（圖／中華棒協提供）

▲蘇嵐鴻（右）。（圖／中華棒協提供）

消息最先由古巴記者羅梅洛（Francys Romero）披露，指出雙方已就合約細節達成協議，蘇嵐鴻將成為繼宋文華、郭泓志、胡智爲之後，第4位披上教士戰袍的台灣選手。

值得一提的是，蘇嵐鴻日前在台南亞太國際棒球訓練中心集訓期間，Fubon Angels南珉貞曾到訪打氣，當時她準備了3個特製鑰匙圈，其中1個正巧送給了悍將鐵粉蘇嵐鴻。

當時2人有說有笑，南珉貞問他最喜歡的啦啦隊成員是誰時，蘇嵐鴻坦白其實是Wing Stars的朴旻曙，讓南珉貞當場哭笑不得。

2人也談到未來的目標，蘇嵐鴻直言希望有朝一日能挑戰旅美，南珉貞則回應：「一定要邀請我去美國看比賽喔！」隨後雙方還以打勾勾的方式完成約定，如今蘇嵐鴻確定加盟教士，這段承諾也隨之更接近實現。

關鍵字： MLB聖地牙哥教士蘇嵐鴻Fubon Angels南珉貞

【才入學1個月】屏科大一生騎車撞燈桿搶救不治

