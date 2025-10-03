教士球迷呼籲啟用機器裁判　柏格茲9局爭議誤判出局

▲柏格茲。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

聖地牙哥教士3日於外卡系列戰G3以1比3不敵芝加哥小熊，無緣晉級國聯分區系列賽，比賽過程中，游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）在9局遭遇爭議好球判決，引發全場不滿，賽後大批教士球迷湧上社群媒體，要求啟用「機器裁判」。

此役教士先發投手達比修有僅投1局早早退場，小熊掌握比賽主導權，比賽最大爭議出現在9局上，柏格茲面對小熊捕手凱利（Carson Kelly）的接捕時，遭主審判定外角偏離好球帶的球為好球，導致遭三振出局，當時柏格茲與總教練席爾特（Mike Shildt）上前抗議，仍未能改判。

BRUTAL strike three call on Xander Bogaerts would've been ball four pic.twitter.com/h7aiAqNleN — Jomboy Media (@JomboyMedia) October 3, 2025

球迷的反應激烈，有人直言：「糟糕透頂的判決，一點都不接近。」另有球迷指出：「這次誤判只會讓『機器裁判』更快實現。」甚至有人憤怒喊話：「那位主審應該站在媒體面前承認『那是一個糟糕的判決，我害教士失去一次上壘機會』，別再搞什麼挑戰制度，直接上機器裁判！」

最終教士本季提前結束，雖然球隊在交易大限積極補強，但無法突破首輪，社群上對裁判的爭議聲浪，也成為教士漫長休賽季的苦澀注腳。