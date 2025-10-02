林暉盛關鍵戰役了不起！　平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

▲中信兄弟下半季封王，總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

實習記者蘇嘉偉／台中報導

中信兄弟2日在洲際主場以6比2擊敗味全龍，勇奪下半季冠軍，全場球迷齊拋「黃色彩帶」，見證隊史第20座季冠軍的誕生，總教練平野惠一賽後表示，團隊下半季完成目標，接下來將持續朝全年第一與總冠軍邁進。

平野賽後盛讚先發投手林暉盛在關鍵戰役挺身而出，「今天場上投球表現真的非常了不起！在這麼關鍵的比賽，還是非常拿出好自己的投球，希望他之後也可以是這樣，確實地完成賦予他的工作。」

而在打線方面，江坤宇多次帶動進攻，平野直言，「對方是不熟悉的先發投手，我們一開始陷入苦戰，一定要先搶下分數才行，守備做得很好，有先守住沒有失分；攻擊端這一方，有把第一分搶下來，整體都做得不錯。」

談到球季目標，平野直言毫不掩飾企圖心，「我們去年拿冠軍之後，今年目標是上、下半季、全年第一以及總冠軍，總教練立場就是全部都要拿下，上半季沒有拿下，也是比較悔恨、不甘心一點，但下半季第一目標已經達成，之後繼續要朝著年度第一、總冠軍前進。」

他也回顧上、下半季的差異，認為團隊展現了更強的凝聚力，「其實我們一直屬於慢熱型，今年起步時有比較快一點，就是想要上半季趕快拿下，但最後還是差了2、3場勝差，那時候真的是滿不甘心。」

他接著說，「主力選手受傷、狀況不好的情況下，都會有人跳出來彌補戰力，棒球就是要靠團隊力量去贏球，我認為這部分，大家是有做到的。」

此外，9局由王凱程登板關門也引起關注，對此平野說明並無特別安排，「只是跟平常一樣，凱程目前為止，一整年都沒有在9局丟，他去年一定很不甘心，今年希望他直到最後都能跟著我們一起努力。」

▲中信兄弟下半季封王，林暉盛 。（圖／中信兄弟提供）