自評90分！林暉盛封王戰扛7局　拋彩帶初體驗、感謝自己沒放棄

▲中信兄弟封王，王凱程、林暉盛。（圖／中信兄弟提供）

▲林暉盛。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／台中報導

中信兄弟2日晚間在洲際主場以6比2擊敗味全龍，不僅搶下勝利，也順利完成下半季封王，奪下隊史第20座季冠軍；此役黃衫軍最大功臣莫過於先發投手林暉盛，他繳出7局失1分的壓制表現，扛下封王戰的重任，賽後受訪時，林暉盛直言這是他職棒生涯最重要的一場比賽，並給自己的表現打了「90分」。

賽前緊張到睡不著　直呼「很欣慰」

林暉盛坦言，前一晚看到球隊遭逆轉吞敗，心情壓力瞬間湧上心頭，「我昨天看到我們輸了，我直接開始緊張，有點睡不著，就開始想今天到底要怎麼做，」所幸他成功化壓力為能量，在場上展現最佳狀態，「今天的結果是不錯的，很為自己感到欣慰。」

與陳統恩搭檔默契佳

能夠投滿7局，除了自身狀態出色外，林暉盛也感謝捕手陳統恩的幫助，他透露：「在二軍時就常和統恩搭配，所以現在一起合作起來很順暢。」

持續挑戰自我　自評90分

本場比賽投到第7局，是他本季最長局數，對此林暉盛笑說：「當下我就覺得我可以，王葛（投手教練王建銘）也沒有來問我，我就繼續丟，丟完下來，我還跟王葛問說『不繼續嗎？』結果他說可以了。」

他也強調，一開始設定是投滿5局，最後卻完成7局好投，「所以我覺得今天打90分吧。」

從旅外歸國到扛下封王戰　感謝自己沒放棄

回顧生涯轉變，林暉盛感觸良多；生涯從旅外回到中職，起初以後援身份出發，今年季中臨危轉任先發，最後更在封王戰扛起勝負重任，他說：「這一年很驚奇，就突然轉先發，上來丟表現也沒有差太多，感謝教練、隊友的信任，也謝謝自己，因為轉先發要把球數拉起來不容易，但我告訴自己，拿到機會了就不要放棄，不管多困難，最後也做到。」

首次拋彩帶　人生難忘回憶

當比賽結束、滿場球迷拋下黃色彩帶慶祝時，林暉盛感受到前所未有的震撼，「這是人生第一次，也覺得很不可思議，因為沒拋過，我還回來問大家要怎麼拋，然後我才會拋。」

新的一天、新的開始

對於球隊在昨日落敗後能迅速調整，林暉盛最後認為關鍵在於「不回頭看」，他說：「每天都是新的一天，昨天的比賽檢討完就過去，大家要想的是明天要怎麼做，不是在回想昨天的失敗，今天大家都做得很好。」

