這就是季後賽的意義！　馬查多談關鍵兩分砲振奮教士

國聯外卡系列賽進入白熱化，聖地牙哥教士2日靠著明星三壘手馬查多（Manny Machado）在關鍵時刻的一發兩分全壘打，最終以3比0擊敗芝加哥小熊，將系列戰逼進最終決勝的第3戰。

比賽進行到5局上半，教士僅以一分領先，且當時一壘空著，小熊有機會選擇故意保送馬查多，避免讓他打擊；但總教練康索（Craig Counsell）最終選擇讓日籍強投今永昇太繼續對決。

隨後馬查多沒有多想，他從待擊區走向打擊區時，心裡只有「打擊」兩字；今永投出第一球，一顆正中指叉球，馬查多猛力揮擊，球直接飛進左外野看台，形成兩分全壘打，徹底改變戰局，也點燃教士全隊士氣。

「這就是季後賽的意義，兄弟，」馬查多賽後表示，「能在這樣的觀眾面前比賽，並且攸關重大，真的是一件美好的事。」

小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在球飛出時更是在二、三壘間興奮跳躍，他說：「3分領先就像例行賽領先8分一樣，對我們和投手群來說已經足夠，我真的替他高興，他就是我們的男人。」

馬查多接著提及：「要攀登這些高山並不容易，現在參賽的都是最頂尖的球員，他們都有驚人的賽季和表現，這就是我們在這裡的原因，上場、競爭、享受，把一切留在球場上。」

總教練席爾特（Mike Shildt）也盛讚愛將：「你只會看到他放鬆，專注揮出好球，不會試圖做太多，當Manny在那個位置時，那是致命的局面。」

教士先發投手席斯（Dylan Cease）主投3.2局，締造他生涯最佳的季後賽先發後，教士將比賽交給強力牛棚；莫雷洪（Adrian Morejon）僅用33球就解決7名打者，米勒（Mason Miller）更是連續三振前5名打者，其中包含一顆時速 104.5英里的火球三振凱利（Carson Kelly），創下自2008年有追蹤紀錄以來的季後賽最快球速紀錄，被譽為「可能是史上最佳的一球」。

最後，終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）拿下4出局救援，完美收尾。

小熊總教練康索賽後也坦言，或許當時該避免馬查多的打擊：「聽著，結果顯示我們應該做點不同的事，說白了就是對今永的信任，我覺得他投得很好，很有水準，但不幸的是他犯了一個錯。」

馬查多則回應：「（打擊或保送？）打擊，毫無疑問。」

「這就是為什麼他是我們的男人。」小塔提斯最後總結道。