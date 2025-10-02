東超開幕戰10月8日登場　Pilots Crew × Fubon Angels首合體

▲領航猿x勇士 啦啦隊中場夢幻共演。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

2025-26賽季東亞超級聯賽（EASL）將於10月8日在臺北和平籃球館揭幕，桃園璞園領航猿將在開幕夜強碰日本B.LEAGUE勁旅琉球黃金國王。繼上季在四強賽擊退國王後，本次再度交鋒，勢必成為球迷引頸期盼的焦點戰役，領航猿將帶著上季PLG總冠軍榮耀，挑戰亞洲強權。

新戰力迅速融入 提升團隊深度

領航猿在休賽季積極補強，包含譚傑龍、陳將双與阿提諾(William Artino)的加盟，為球隊增添禁區高度與後場深度。副領隊暨發言人陳信安表示：「新成員的加入，讓盧峻翔、白曜誠等主力能獲得更多輪休空間。雖然團隊需要在短時間內加速磨合，但我們對卡總三年建立的體系非常有信心。」

其中，阿提諾在9月20日對夢想家的簡浩引退賽上就展現身手，他說：「雖然來到新球隊，但對許多隊友並不陌生，像峻翔、林正都曾一起打過國家隊。練球遇到問題時，傑龍、伯朗與恩迪都很樂於幫忙，讓我能很快適應團隊。」

身為陣中大學長的李家慷，他也不吝於分享自身曾從谷底翻身的經驗，積極幫助新成員融入，「傑龍加入球隊後非常自律且認真，所以我特別照顧他，提醒他不要怕犯錯，在場上多保持溝通，還要有更多進攻威脅性，才能讓他在場上有更全方位的發揮。」

雖然球隊面臨傷兵挑戰，包含葛拉漢（Treveon Graham）、喬楚瑜因十字韌帶傷勢將缺席，球團將全力協助後續的醫療處理。為了填補戰力空缺，球隊網羅新洋將米爾納（Setric Millner），這位198公分的前鋒，曾代表NBA聖安東尼奧馬刺參加夏季聯賽，並在歐洲職籃歷練，以爆發力與多面向進攻見長，期望他能快速適應團隊，成為本季進攻端的重要火力。

▲陽光系女神「金裕娜」加入領航猿Pilots Crew啦啦隊。（圖／領航猿提供）

Pilots Crew與Fubon Angels首度合體 全新視覺饗宴登場

迎接全新賽季的東超開幕夜盛典，領航猿啦啦隊 Pilots Crew 將與富邦勇士啦啦隊 Fubon Angels 首度合體演出，攜手帶來前所未有的視覺饗宴。兩隊將分別兩場比賽的中場時間登場，Pilots Crew 由隊長油米領軍牙牙、寧寧、姵宸、凱莉、羽娜、依沛及Ruka同場亮相；Fubon Angels 也將派出高人氣成員檸檬、潔米、丹丹、安娜、Jessy，共同獻上東超開幕夜限定組合，喜愛啦啦隊的球迷絕對不能錯過。

此外，Pilots Crew 也在新賽季迎來全新韓援「金世星、金娜妍、金海莉，金裕娜」。其中，重磅加盟的金娜妍與金海莉皆是超高人氣的啦啦隊成員。「初戀系女神」金娜妍在 IG 擁有 24 萬粉絲，人氣居高不下；首次在台灣登場的金海莉，則是韓職 KT 巫師啦啦隊成員，同時也是知名舞曲《魔笛舞》的編舞者，話題性十足；「全能系女神」金世星則是透過球隊徵選脫穎而出的正式成員，展現多元魅力。

另一位新成員則是前NC恐龍啦啦隊隊長，擅長互動及展現身材曲線舞蹈的「高挑女神」金裕娜，曾數次在韓國啦啦隊粉絲票選獲得前10強的成績。這支「韓籍女神」將為Pilots Crew帶來全新風格，即將在桃園巨蛋 PLG 主場驚喜亮相，屆時勢必掀起全場高潮。

▲領航猿2025-26賽季東超小組賽賽程表。（圖／領航猿提供）

琉球黃金國王本季依舊由禁區雙塔庫利（Jack Cooley）與歸化球員柯克（Alex Kirk）坐鎮，後場明星球員岸本隆一搭配新人王脇真大，戰力絲毫不減。領航猿則以洋將伯朗（Alec Brown）、阿提諾（William Artino）鎮守內線，搭配盧峻翔、白曜誠、李家慷、關達祐等主力球星領軍，展現團隊防守的對抗性；同時在新血陳將双、譚傑龍的挹注下，加上全新外援米爾納（Setric Millner），讓團隊進攻點更為分散全面，大幅提升整體戰力。領航猿將以這套全新陣容迎接考驗，檢驗團隊磨合成果。

新賽季因桃園巨蛋整修，領航猿也將展開全新的主場體驗規劃。一月起預計移師板橋體育館舉辦主場賽事，下半季場館仍在積極確認中。雖然短時間內無法在桃園陪伴所有在地球迷，球團對此深感抱歉，但也希望把這次挑戰化為契機。領航猿將以「移動主場」的方式，把永不放棄的橘色精神帶到更多城市，讓全台球迷都能感受領航猿的熱情與拚戰能量。

10月8日，臺北和平籃球館，東超開幕夜正式登場。領航猿邀請所有球迷進場，用最熱情的聲音，陪伴球隊迎戰亞洲頂尖強權，寫下屬於臺灣的榮耀篇章。