羅哈斯盛讚「11號」接班人朗希　對決費城人「已準備萬全」

洛杉磯道奇今（2）日在主場擊敗辛辛那提紅人，成功晉級國聯分區系列賽，球隊精神領袖、內野老將羅哈斯（Miguel Rojas）在賽後對9局登板完成三上三下的佐佐木朗希給予高度讚賞。

羅哈斯回憶當時在二壘守備時，感受到滿滿的安心感，「他非常渴望站上投手丘，也確實做好了迎接機會的準備，今晚，他向所有人證明了這一點，他的投球為牛棚創造了流動的節奏，這點非常重要，因為其他人也能在這基礎上繼續累積。」

羅哈斯過去2年一直身披「11」號戰袍，但在佐佐木加盟道奇後，毫不猶豫地讓出了背號，自己改穿「72」號，身為球隊精神支柱的他，看到「11號」的新篇章由年輕右腕接手，表示感到十分欣慰。

此外，羅哈斯也在今日比賽中立下戰功，第4局1人出局二壘有人比數2比2時，他鎖定對手的內角高變速球，雖然打得不扎實，卻憑藉力量將球擊出在右外野，形成致勝安打，道奇也成為大聯盟唯一以2連勝直通分區系列賽的球隊。

羅哈斯說：「我們的準備真的非常到位，不論處於什麼情況，這支球隊都不會鬆懈，總是會抓住偉大的機會，所有人都渴望為這一刻做好準備，這也是我們每天堅持的理由。」

接下來，道奇將在分區系列賽迎戰本季對戰2勝4敗落居下風的費城人，羅哈斯強調：「我們現在已經準備萬全，明天就要飛往費城，在那裡的每一天都會好好維持訓練。」他表示，球隊只需要自然地發揮自身實力即可，對即將到來的系列戰保持平常心。