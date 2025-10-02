牛棚救星！佐佐木朗希季後賽初登板3上3下　飆旅美最速163.1公里





▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

佐佐木朗希今（2）日在外卡系列賽第2戰出賽，於9局以球隊第5任投手身分登板對決辛辛那提紅人，完成季後賽初體驗，他在短短1局便送出2次三振，順利製造三上三下，完美守住勝利，幫助道奇晉級分區系列賽。

當時比數8比4領先，9局佐佐木踏上投手丘，全場觀眾爆出地鳴般歡呼，他對首名打者史提爾（Spencer Steer）首球就飆出100.7英里（約162公里），球場隨即響起「Roki！」的呼喊聲，他隨後用招牌指叉球讓對手揮空三振，現場球迷起身慶祝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著佐佐木再度送出三振，讓拉克斯（Gavin Lux）成為第2位受害者，面對2出局後登場的海斯（Austin Hays），他的第2球更飆到101.4英里（約163.1公里），寫下旅美後最快球速紀錄，最後他讓打者擊出游擊方向軟弱球，乾淨俐落完成任務，球隊板凳區的大谷翔平與山本由伸也特地走出來拍手致意。

佐佐木今年5月因右肩夾擠症候群進入傷兵名單，歷經漫長復健過程，由於道奇先發陣容人手充足，反而牛棚屢顯不穩，球團讓他在小聯盟嘗試後援角色，近期回歸大聯盟皆以後援身分登板。

佐佐木在9月25日對響尾蛇完成大聯盟首次後援登板，完成1局無安打無失分並拿下初次中繼成功；中1日後的27日，客場對戰水手上演第2次後援登場，當時還三振了本季轟出60支全壘打的西雅圖英雄羅利（Cal Raleigh），那場他繳出1局挨1安打無失分、2次三振，最快球速達100.1英里（約161.1公里）。