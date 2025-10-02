運動雲

非贏不可的比賽！奇澤姆神速回壘奪致勝分　洋基逼出G3生死戰

▲非贏不可的比賽！奇澤姆神速回壘奪致勝分　洋基逼出G3生死戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

美聯外卡系列賽第二戰，紐約洋基2日在背水一戰下展現韌性，靠著萊斯（Ben Rice）首局兩分炮先馳得點，與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）在第8局全速狂奔回壘奪下致勝分，最終在主場4比3擊退波士頓紅襪，將系列賽扳成1比1平手，兩隊將於3日迎來決勝第三戰。

首戰未被安排先發的奇澤姆，對此表現出不滿，甚至在受訪時背過身翻找置物櫃，不願多談；然而他在第二戰成為改變比賽的關鍵人物。

他在第8局隨著威爾斯（Austin Wells）的安打高速奔回本壘，衝刺過程中頭盔甩落，最後以頭先滑壘擊敗紅襪捕手納瓦雷茲（Carlos Narváez）的觸殺，從一壘到本壘僅花9.16秒，點燃全場。

「我們總是在季後賽把一切都拚上去，」奇澤姆賽後表示，「你不希望留有空隙，給對手任何一絲優勢，很明顯，這是一場非贏不可的比賽。」

他同時也展現幽默一面，談到如何排解首戰落選的失落時笑著說：「我打了《MLB The Show》，然後用殘局規則提前結束對手比賽，這就是我紓壓的方式，真的！」

當時奇澤姆在滿球數情況下提前啟動，威爾斯則擊中惠特洛克（Garrett Whitlock）的變速球，球剛好落在右外野界內，為洋基帶來致勝的一擊。

「我覺得自己對他最好的球做出還不錯的揮擊，」威爾斯說，「他在一壘時，我就有點預感他會跑或做些事，當球落下時，我只等著回頭確認他已經衝回本壘得分。」

奇澤姆的影響不僅在打擊與跑壘，他與游擊手沃爾普（Anthony Volpe）在第3局完成雙殺守備，第7局更飛撲攔下吉田正尚的安打球，避免2分失分。

「我一定要說清楚：奇澤姆救了我們這場比賽，完全是他，」條紋軍中繼投手克魯茲（Fernando Cruz）直言。

賈吉則稱讚：「這傢伙就是比賽的改變者，這展現了他的成熟度，把昨天的失望帶到今天轉化成表現，他今天準備好上場，最後整晚做出最大關鍵的表現。」

新秀萊斯同樣是本場焦點人物，他在首局轟出兩分炮，為洋基先馳得點，也點燃球場氣氛；「能在首局就替球隊搶到領先，幫助大家打起精神，這對我和全隊都很重要，」萊斯賽後說。

雖然羅丹（Carlos Rodón）在第3局被史托瑞（Trevor Story）敲出2分安打追平比分，第6局再挨陽春炮，但他在面對危機時展現強硬態度。

「我心想：這就是我的機會，我必須直接表達，」羅丹回憶與總教練布恩的對話，「所以我說：『我要繼續投下去，』」布恩最終同意，而羅丹也靠高飛出局與雙殺穩住局面。

第7局羅丹陷入亂流後由克魯茲登板，他迫使史托瑞擊出高飛出局，成功解危，並怒吼慶祝；奇澤姆將那幕比喻為《獅子王》中的辛巴，萊斯則笑說：「我可以看到他全身青筋暴起。」

「這就是競爭的時刻，」克魯茲賽後說，「拿著那顆白球，讓我們正面對決吧。」

最後威廉斯（Devin Williams）與終結者貝德納（David Bednar）成功守住8、9兩局，洋基將系列賽扳成1比1平手。

對於這支例行賽贏下94場的洋基來說，這場勝利不只是延續賽季，也讓他們有機會在與紅襪的宿敵對決中改寫歷史；過去3次十月交手—2004年美聯冠軍賽、2018年分區賽與2021年外卡戰，紅襪都笑到最後，但洋基相信這一次會不同。

「這就是贏或回家的比賽，」奇澤姆最後說，「一切都是為了勝利。」

