山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟國聯外卡系列賽，道奇靠著大谷翔平在6局下敲出帶有怒吼的關鍵適時安打，成功援護山本由伸的好投。山本此役繳出6.2局9次三振、僅失2分的精彩內容；終場道奇以8比4擊敗紅人，外卡系列賽連勝晉級，確定連續13年闖進分區系列賽，最後一局由佐佐木朗希登板收下勝利。

山本由伸此役飆出9次三振，用球數更創下旅美以來單場新高的113球，盡責扛下先發重任。他在6局無人出局滿壘的危機中連抓三個出局數，最後以曲球三振化解險境並怒吼慶賀，掀起球場最高潮。

6局上，山本連挨三安陷入絕境，卻在球迷齊聲「Yoshi！」助威下，先製造游擊滾地球，接著用曲球送出三振，最後面對紅人王牌新秀德拉克魯茲（Elly De La Cruz），再度靠曲球讓對手揮空出局。當他昂首怒吼時，全場觀眾起立揮舞毛巾，爆發震耳欲聾的歡聲。

雖然比賽一開始並不順利，首局因外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）失誤導致丟掉兩分，不過山本迅速重整腳步，接連三局讓對手三上三下。

▲▼ 山本由伸 。（圖／路透）

▲山本由伸 。（圖／路透）

第4局，隊友E.赫南德茲（Enrique Hernández）、羅哈斯（Miguel Rojas）接連敲安率隊超前比數。逆轉後，山本持續壓制紅人打線，締造打者13人連續出局的壯舉。

山本在第7局投滿113球後退場，全場球迷起立鼓掌，總教練羅伯斯（Dave Roberts ）上前親自給予鼓勵。 大谷翔平此戰先發1棒指定打擊、第一打席擊成一壘滾地球，第二打席又打成二壘滾地球。4局第三打席擊出飛球出局。

6局下1出局一、三壘輪到大谷的第4打席時，他面對老對手馬丁內斯（Nick Martinez），2好2壞後鎖定低角度變速球，將球巧妙打穿一、二壘防線，帶回關鍵追加分。

大谷上壘後更是振臂怒吼，為隊友注入士氣。貝茲（Mookie Betts）與T.赫南德茲隨後也接連敲出安打，道奇單局再灌分數，將領先擴大到5分。

7局下，大谷遭到敬遠，貝茲再補上一支左外野二壘打，持續鞏固比數。 8局牛棚再度不穩，希罕（Emmet Sheehan）登板後因守備失誤與保送陷入亂流，紅人靠著安打與高飛犧牲打追回2分，所幸後續化解滿壘危機。

佐佐木朗希9局以救援身份迎來大聯盟季後賽初登板，用最快101.1英里（約162.7公里）的速球震撼全場，1局無安打無失分還送出2次三振，成功關門，現場球迷更爆發「Roki！」呼聲，氣氛沸騰。最終道奇以8比4力退紅人。

