運動雲

>

威能帝鎖定雙冠王！桃猿3比2驚險退台鋼　終止4連敗守住年度第3

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿近期陷入4連敗低潮，今（2日）終於靠王牌威能帝出馬止血。此役威能帝主投7局僅用100球，被敲1安打無失分，送出6次三振，壓制台鋼雄鷹打線毫無招架之力。9局朱承洋驚險守住1分差，桃猿以3比2收下勝利，守住年度第3，並與台鋼的勝差拉開至1.5場。

威能帝此戰表現依舊穩健，僅出現2次四壞保送，防禦率2.01，每局被上壘率僅0.91。他已經連續繳出15場優質先發，為史上第4長紀錄，距離Lamigo洋投強森的18場僅差3場。

台鋼洋投後勁則曾在今年締造連16場優質先發，此戰同場先發，投7局被擊出5安打，送出5次三振，唯一失分就是林泓育的全壘打，依舊維持1.89的低防禦率，卻未獲打線支援，承擔敗投。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，這場勝利讓威能帝本季收下第15勝，累積167次三振，幾乎篤定摘下「勝投王」、「三振王」。目前勝投追趕者正是後勁，累計13勝；台鋼例行賽只剩3戰，他今天才先發完畢，要翻轉難度極高。另外三振榜排名第2是中信兄弟羅戈，今年共奪140次三振，與威能帝也有一定的差距。

桃猿前3局錯失得點圈機會，直到4局上才由林泓育鎖定失投球，轟出陽春砲先馳得點。

8局上，宋嘉翔、林政華連續安打製造攻勢，台鋼守備再發生傳球失誤，送回保險分。9局上林泓育再敲安打推進，靠隊友適時安打再添1分。

威能帝投完7局退場，8局由陳冠宇接手，僅用7球順利完成三上三下。

9局朱承洋接手關門，卻一度陷入險境，先被曾子祐擊出長打，1出局後又對吳念庭投出保送，形成一、二壘有人。面對重砲魔鷹，他冷靜飆出關鍵三振化解壓力，但隨後顏郁軒在滿球數纏鬥下擊出安打，讓台鋼終於破蛋，朱承洋再出現暴投，比分被追到僅剩1分差。

最後關鍵時刻，王柏融同樣纏鬥到滿球數，最終被迫飛球出局，樂天驚險守住勝利。

▲▼ 威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

▲威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

 

關鍵字： 棒球樂天桃猿台鋼雄鷹威能帝勝投王

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

確定了！大谷翔平迎季後賽初登板　羅伯斯證實分區賽G1先發

確定了！大谷翔平迎季後賽初登板　羅伯斯證實分區賽G1先發

快訊／中信兄弟勇奪下半季冠軍！隊史第20座　洲際主場黃色彩帶傾瀉而出

快訊／中信兄弟勇奪下半季冠軍！隊史第20座　洲際主場黃色彩帶傾瀉而出

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

【鏟子超人中標潮】粉刺變「蜂窩性組織炎」 網勸：2種人別去

熱門新聞

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

確定了！大谷翔平迎季後賽初登板　羅伯斯證實分區賽G1先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

2大谷真美子連2戰現身道奇大嫂團！　

3道奇8比4奪勝挺進分區系列賽！

4兄弟回到洲際拚下半季封王

5嘎琳已退隊仍遭爆料　球團：放過她吧

最新新聞

1平常心守9局！王凱程關門奪勝

2平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

3自評90分！林暉盛封王戰扛7局

4上半季很懊悔...平野奪冠後吐心聲

5游霆崴相隔1088天奪勝　賞獅巨大一敗

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【叫記者盡量拍】北捷逼讓座遭踢飛的婦人超商鬧事被逮

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

【真是出家人？】比丘尼疑不滿化緣遭店家拒絕　開嗆老闆「囂張」+作勢打人

【最後的希望】花蓮佛祖街夫妻失聯9天！4部怪手開挖　兒悲：只求帶爸媽回家

【宿霧強震】百年教堂震垮！已釀69死宣布進入災難狀態
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366