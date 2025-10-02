威能帝鎖定雙冠王！桃猿3比2驚險退台鋼　終止4連敗守住年度第3

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿近期陷入4連敗低潮，今（2日）終於靠王牌威能帝出馬止血。此役威能帝主投7局僅用100球，被敲1安打無失分，送出6次三振，壓制台鋼雄鷹打線毫無招架之力。9局朱承洋驚險守住1分差，桃猿以3比2收下勝利，守住年度第3，並與台鋼的勝差拉開至1.5場。

威能帝此戰表現依舊穩健，僅出現2次四壞保送，防禦率2.01，每局被上壘率僅0.91。他已經連續繳出15場優質先發，為史上第4長紀錄，距離Lamigo洋投強森的18場僅差3場。

台鋼洋投後勁則曾在今年締造連16場優質先發，此戰同場先發，投7局被擊出5安打，送出5次三振，唯一失分就是林泓育的全壘打，依舊維持1.89的低防禦率，卻未獲打線支援，承擔敗投。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，這場勝利讓威能帝本季收下第15勝，累積167次三振，幾乎篤定摘下「勝投王」、「三振王」。目前勝投追趕者正是後勁，累計13勝；台鋼例行賽只剩3戰，他今天才先發完畢，要翻轉難度極高。另外三振榜排名第2是中信兄弟羅戈，今年共奪140次三振，與威能帝也有一定的差距。

桃猿前3局錯失得點圈機會，直到4局上才由林泓育鎖定失投球，轟出陽春砲先馳得點。

8局上，宋嘉翔、林政華連續安打製造攻勢，台鋼守備再發生傳球失誤，送回保險分。9局上林泓育再敲安打推進，靠隊友適時安打再添1分。

威能帝投完7局退場，8局由陳冠宇接手，僅用7球順利完成三上三下。

9局朱承洋接手關門，卻一度陷入險境，先被曾子祐擊出長打，1出局後又對吳念庭投出保送，形成一、二壘有人。面對重砲魔鷹，他冷靜飆出關鍵三振化解壓力，但隨後顏郁軒在滿球數纏鬥下擊出安打，讓台鋼終於破蛋，朱承洋再出現暴投，比分被追到僅剩1分差。

最後關鍵時刻，王柏融同樣纏鬥到滿球數，最終被迫飛球出局，樂天驚險守住勝利。

▲威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）