大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

▲193公分的大谷翔平站在203公分的八村壘身旁，顯得稍微矮了一截。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇今（2）日在主場出戰外卡系列賽第2戰力拚「關門」晉級，賽前「二刀流」巨星大谷翔平與效力NBA豪門湖人的「同鄉」八村壘相見歡，道奇官方帳號賽前44分鐘貼出兩人的夢幻合影，瞬間掀起熱烈討論，「身高差」成為焦點，不少球迷驚呼，「大谷竟然看起來變小了！」

道奇在外卡系列賽第2戰迎戰紅人前，透過官方X與Instagram分享這張照片。畫面中，八村壘身穿印有背號8的道奇球衣，比出大拇指，與大谷肩並肩入鏡，臉上掛著燦爛笑容。

然而引發球迷熱議的，是這對「日本體壇雙巨星」的身高對比。193公分的大谷，平時一向被視為「大個子」，但在203公分的八村身旁，顯得稍微矮了一截。許多日本球迷留言驚嘆，「第一次看到比大谷還高的人」、「尺寸感完全錯亂」、「大谷變小的珍貴畫面」、「大谷看起來小小的，腦袋當機」。

兩人皆效力於洛杉磯球隊，道奇老闆華特（Mark Walter）今年6月還豪擲100億美元收購湖人多數股權，這次「跨界」同框被粉絲稱為「夢幻合影」，有人興奮高喊，「終於在洛杉磯同框啦」、「八村壘×大谷翔平來了」。