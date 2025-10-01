悍將年輕戰力湧現　鋒總點名魏全補救、王念好蛻變

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將1日成功力阻中信兄弟在新莊主場拋下黃彩帶。談到一路落後仍能在8局下扳平，並在延長賽10局下展現韌性，靠著王念好、魏全的關鍵安打追平，再利用對方連續保送完成逆轉勝。

總教練陳金鋒表示：「落後能拉回來，這部分做得不錯，希望今天這些經驗，未來面對張力更大的比賽時能有所幫助。」

▲王念好。（圖／富邦悍將提供）

魏全此役替補蹲捕，10局上在外野回傳球處理上出現瑕疵，讓岳政華跑回本壘得分，但他在10局下隨即敲出追平打點安打。鋒總說：「那一球他沒有接好，畢竟他下場機會比較少，那個處理沒那麼理想，不過他隨後用一支安打彌補了失分。」

繼9月29日對味全龍落後6分大逆轉後，悍將再度上演逆轉秀。鋒總表示：「前一場對味全落後6分，大家一分一分追回來。雖然這場一開始落後3分，對方投手實力也很好，牛棚也很完整，但這正是考驗年輕球員的韌性。現在他們進入比賽狀態，不像過往綁手綁腳，而是能更大膽、自信地攻擊。經過這場比賽，未來面對關鍵比賽，不敢說一定會有好表現，但至少能帶著無所畏懼的心情上場，不會像以前一樣綁住自己。」

備受矚目的首輪新秀王念好，此戰兩支安打都相當關鍵，帶動反攻。近3戰他已敲出5支安打，手感火燙。鋒總表示：「一開始就有說過，他會經歷一段辛苦期，各方面壓力都在，但這就是慢慢學習承擔與吸收經驗的過程，他會更懂得如何調整自己。他本來就有那個能力，現在讓他慢慢打中心棒次，感受到責任，或在球隊需要時更清楚該怎麼做。後面這5、6場，他的表現真的不錯。」