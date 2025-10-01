「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

▲岳東華。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟1日補賽對戰富邦悍將，受惠於台鋼雄鷹擊敗樂天桃猿，兄弟最快只要此戰贏球就能封王。不過號稱「水鬼邦」的富邦悍將也展現韌性，8局下追成3比3，雙方戰局隨即進入延長賽，兄弟雖然在10局上超前2分，但牛棚亂流，蔡齊哲滿壘投出保送，奉送勝利，最快得等到2日回到洲際主場拋彩帶。

兄弟10局上進攻，王威晨高飛球推進，王政順代打敲出高飛犧牲打，助三壘跑者岳政華跑回超前分，許基宏轟出全壘打，單季第19轟出爐，追平2020年生涯最多，擴大至5比3。李吳永勤接替登板，穩住戰局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

10局下呂彥青登板，三振初登場新秀黃兆維，王念好敲安打，陳真保送攻佔滿壘，魏全關鍵時刻敲出左外野深遠二壘安打進帳2分，再度扳平為5比5。呂彥青退場，蔡齊哲接替，葉子霆敲中外野飛球，林澤彬故意保送，蔡佳諺選到再見保送。悍將以6比5獲勝。

這場補賽兄弟由韋禮加登板，悍將則由江國豪上陣，比賽從第2局打起。開賽2局上兄弟就靠著3保送攻佔滿壘，陳統恩敲安打攻下2分，宋晟睿擊出滾地球，三壘跑者岳東華衝回本壘攻下分數，取得3比0領先。

韋禮加順利壓制悍將打線，5局下一度被敲2安打攻佔一、三壘，不過連飆2K化解危機。不過悍將6局下仍突破防線，林岳谷、潘瑋祥敲出安打，王念好敲出高飛犧牲打進帳1分。陳真敲出內野飛球，球從韋禮加的手套彈出，被岳東華完成「一顆星接殺」，潘瑋祥回壘不及形成雙殺。韋禮加7局下再度化解得點圈危機，振臂大吼。

不過韋禮加8局下又遭狙擊，林岳谷掃出二壘安打，王念好擊出三壘方向強勁滾地安打，帶回1分，趁傳衝上二壘。兄弟決定換上吳俊偉接替，立刻三振陳真，董子恩掃出安打送回追平分，以3比3平手。隨後葉子霆代打遭到三振。

平手局面，9局上悍將派出終結者曾峻岳登板，連解決3打席，包含周佳樂上演五星級飛撲美技，沒收岳政華的安打。9局下李振昌登板，1出局後，蔡佳諺偏低的球被判好球，悍將總教練陳金鋒上前與主審范元淦爭論，最後仍遭到三振。隨後周佳樂選到保送，林岳谷擊出滾地球出局，進入延長賽。