「西語老師」生涯第2度季後賽雙響　坦言去年世界冠軍經驗很重要

▲T.赫南德茲單場炸裂雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）今（1）日在對辛辛那提紅人的外卡系列賽首戰大爆發，繳出單場3安打，包含2轟、4打點的成績，這是他繼2022年以來，生涯第2次在季後賽單場雙響砲，同時也是他第3度在季後賽單場進帳4打點，追平個人紀錄。

首局大谷翔平率先以首打席全壘打打破僵局，替球隊注入強心針；第3局T.赫南德茲把握1人出局二、三壘有人的機會，鎖定對方先發投手格林（Hunter Greene）的高角度滑球轟向左外野，炸裂3分砲；隨後艾德曼（Tommy Edman）也敲出全壘打，道奇單局連炸2發，攻下4分擴大領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Teoscar Hernández sends a three-run homer into the bleachers! #Postseason pic.twitter.com/Uh8cgpoXRH — MLB (@MLB) October 1, 2025

第5局，T.赫南德茲再度開轟，完成單場雙響砲，全場貢獻2轟、4打點，他笑說：「真的很興奮，這感覺太棒了，特別是翔平在首局開轟後，我們能進一步擴大領先，能經歷這樣的時刻，並把它轉化成勝利，實在是『最高』的感覺。」

回顧上季，他在季後賽16場比賽擊出3支全壘打，幫助道奇奪下世界大賽冠軍，T.赫南德茲表示：「那段經驗很重要，這就是我打球的理由，例行賽的勝利固然重要，但在季後賽贏球的感覺更棒，既然來到這裡，就會為了勝利傾盡一切。」

談到季後賽首戰特別的氛圍，他說：「真的有那種特別的感覺，去年我們是直接從分區系列賽開始，但不管怎樣，季後賽就是季後賽，今年我們會繼續努力，明天也要爭取勝利。」

對於擊退紅人先發火球男格林，他分析：「最關鍵的是把握住進到好球帶的球，把它轉化成強勁的擊球，沒有錯過那些球，是成功的關鍵。」

他補充道：「這2、3周我們打得非常好，清楚知道自己能做到什麼，也知道能在關鍵時刻發揮，平時我們已經很專注，但一到季後賽，專注力會再提升一個檔次，這很難用言語形容，但就是要把所有能量都再往上推，為了勝利。」

至於球隊從外卡系列賽起步，他說：「當然，如果例行賽能拿前2名直接進分區系列賽最好，但沒能做到，就只能從這裡開始打起，一路贏下去。」

他強調球隊具有豐富的季後賽經驗是一大優勢：「我們清楚知道季後賽什麼事都可能發生，也懂得如何控制情緒和腎上腺素，正因為如此，我們能保持冷靜，專注做好該做的事，打出好表現。」