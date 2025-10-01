運動雲

>

「西語老師」生涯第2度季後賽雙響　坦言去年世界冠軍經驗很重要

▲▼道奇T.赫南德茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲T.赫南德茲單場炸裂雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）今（1）日在對辛辛那提紅人的外卡系列賽首戰大爆發，繳出單場3安打，包含2轟、4打點的成績，這是他繼2022年以來，生涯第2次在季後賽單場雙響砲，同時也是他第3度在季後賽單場進帳4打點，追平個人紀錄。

首局大谷翔平率先以首打席全壘打打破僵局，替球隊注入強心針；第3局T.赫南德茲把握1人出局二、三壘有人的機會，鎖定對方先發投手格林（Hunter Greene）的高角度滑球轟向左外野，炸裂3分砲；隨後艾德曼（Tommy Edman）也敲出全壘打，道奇單局連炸2發，攻下4分擴大領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第5局，T.赫南德茲再度開轟，完成單場雙響砲，全場貢獻2轟、4打點，他笑說：「真的很興奮，這感覺太棒了，特別是翔平在首局開轟後，我們能進一步擴大領先，能經歷這樣的時刻，並把它轉化成勝利，實在是『最高』的感覺。」

回顧上季，他在季後賽16場比賽擊出3支全壘打，幫助道奇奪下世界大賽冠軍，T.赫南德茲表示：「那段經驗很重要，這就是我打球的理由，例行賽的勝利固然重要，但在季後賽贏球的感覺更棒，既然來到這裡，就會為了勝利傾盡一切。」

談到季後賽首戰特別的氛圍，他說：「真的有那種特別的感覺，去年我們是直接從分區系列賽開始，但不管怎樣，季後賽就是季後賽，今年我們會繼續努力，明天也要爭取勝利。」

對於擊退紅人先發火球男格林，他分析：「最關鍵的是把握住進到好球帶的球，把它轉化成強勁的擊球，沒有錯過那些球，是成功的關鍵。」

他補充道：「這2、3周我們打得非常好，清楚知道自己能做到什麼，也知道能在關鍵時刻發揮，平時我們已經很專注，但一到季後賽，專注力會再提升一個檔次，這很難用言語形容，但就是要把所有能量都再往上推，為了勝利。」

至於球隊從外卡系列賽起步，他說：「當然，如果例行賽能拿前2名直接進分區系列賽最好，但沒能做到，就只能從這裡開始打起，一路贏下去。」

他強調球隊具有豐富的季後賽經驗是一大優勢：「我們清楚知道季後賽什麼事都可能發生，也懂得如何控制情緒和腎上腺素，正因為如此，我們能保持冷靜，專注做好該做的事，打出好表現。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇T.赫南德茲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平雙轟領軍　道奇火力全開10：5擊退紅人搶下外卡首戰

大谷翔平雙轟領軍　道奇火力全開10：5擊退紅人搶下外卡首戰

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

洋基在外卡首戰留下難堪紀錄　9局滿壘無人出局竟沒得分

洋基在外卡首戰留下難堪紀錄　9局滿壘無人出局竟沒得分

「去享受自由球員市場吧！」洋基球迷怒噴威佛　布恩調度受質疑

「去享受自由球員市場吧！」洋基球迷怒噴威佛　布恩調度受質疑

克魯茲興奮交手大谷翔平　紅人團隊薪資跟道奇差額懸殊「沒關係」

克魯茲興奮交手大谷翔平　紅人團隊薪資跟道奇差額懸殊「沒關係」

「黃金大谷翔平」亮相！1550片金箔打造 栗山震撼見證

「黃金大谷翔平」亮相！1550片金箔打造 栗山震撼見證

黃潮來襲！兄弟力拚新莊封王　悍將宣布1日補賽全場完售

黃潮來襲！兄弟力拚新莊封王　悍將宣布1日補賽全場完售

戴維斯視網膜剝離「剩餘生涯都得戴護目鏡」　厄文復原進度曝

戴維斯視網膜剝離「剩餘生涯都得戴護目鏡」　厄文復原進度曝

韓國守護神吳昇桓21年傳奇　549救援謝幕淚崩：希望天上母親在場

韓國守護神吳昇桓21年傳奇　549救援謝幕淚崩：希望天上母親在場

大谷翔平季後賽首雙響！松井秀喜後第2人 超神怪力又寫新紀錄

大谷翔平季後賽首雙響！松井秀喜後第2人 超神怪力又寫新紀錄

【便當超人辛苦了！】草叢發現受傷的貓　志工耐心引誘帶至救護站

熱門新聞

大谷翔平雙轟領軍　道奇火力全開10：5擊退紅人搶下外卡首戰

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

洋基在外卡首戰留下難堪紀錄　9局滿壘無人出局竟沒得分

「去享受自由球員市場吧！」洋基球迷怒噴威佛　布恩調度受質疑

克魯茲興奮交手大谷翔平　紅人團隊薪資跟道奇差額懸殊「沒關係」

「黃金大谷翔平」亮相！1550片金箔打造 栗山震撼見證

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷雙轟領軍　道奇擊退紅人搶下首戰

2羅伯斯不滿牛棚：8分差都不能安心用

3洋基在外卡首戰留下難堪紀錄！

4洋基球迷怒：威佛去享受自由球員市場

5克魯茲興奮交手大谷　薪資懸殊沒關係

最新新聞

1泰國隊來台移訓、中國職業聯賽重啟

2周思齊自嘲「7年6個是我」　盼學弟挑戰「5年4冠」

3板凳奇兵！王政順關鍵時刻挺身而出

4周思齊老家淹至二樓　申請募款

5兄弟拚封王關鍵補賽韋禮加登板

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

【感動一刻】樂天桃猿應援團長阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【救災被酸擺拍】吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍

【哥吉拉復活啦】幽默原民哥救完貼心幫繫安全帶載回家XD

【好像文物出土】清淤意外發現高粱酒　屋主還問要不要喝XD

【大家快學起來】鏟子超人示範「鏟土戰技」保護腰椎！

【最溫柔的下班儀式】志工們倒數關門...彼此道別畫面太戳心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366