史奈爾7局失2分按計劃投球　讚賞大谷翔平首局開轟「帶動流向」

▲▼道奇史奈爾。（圖／路透）

▲史奈爾。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）在今（1）日面對辛辛那提紅人的外卡系列賽首戰登板，主投7局被敲4安打失2分，成功壓制對手打線，幫助球隊奪下勝利，賽後他讚賞大谷翔平首局首打席的全壘打。

首局，史奈爾用曲球三振首名打者後便逐漸進入狀況，順利讓對手三上三下；第2局同樣解決3人完成守備；第3局2人出局後出現險境，被連續擊出二壘安打與保送，但他靠著變速球三振化解。

第4到第6局，他連續3局讓紅人打線三上三下；第7局1人出局後他遭遇危機，先被克魯茲（Elly De La Cruz）的游擊滾地球攻下第1分，再被史蒂芬森（Tyler Stephenson）敲出適時二壘安打掉第2分，不過他隨後讓海斯（Ke'Bryan Hayes）擊出二壘滾地球，避免情勢進一步失控。

賽後史奈爾表示：「能投長局數我覺得很好，雖然最後1局沒能完全掌控，但除此之外我基本都掌握得不錯，我能讀懂打者的揮棒，並依照我的想法順利解決打線。」他認為除了第7局以外，幾乎都依照既定計畫執行。

他也強調，先發能投長局數最大的意義在於替牛棚減輕負擔：「這代表投球內容好，能讓牛棚得到休息，他們就能每次上場都保持100%的狀態，這對我們是巨大的優勢，會讓比賽的進行完全不同。」

對於首局大谷翔平的首打席全壘打，史奈爾直言：「那一棒當然替我們帶來了比賽的流向。」他回憶說：「在那之後，我的心態就是要全力進攻，接著把下一個半局守成，把攻勢再交還給打者，幫助球隊建立節奏。」

