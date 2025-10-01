山本由伸獲9月MVP　外卡G2先發強調冷靜迎戰

▲道奇山本由伸。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

國聯外卡系列賽，道奇首戰迎戰紅人後，27歲日籍投手山本由伸將於第二戰掛帥先發。他在賽前出席記者會，談到從柯蕭（Clayton Kershaw）身上學到的精神、去年季後賽經驗帶來的自信，以及對紅人的備戰心情。

山本指出，從名將柯蕭身上獲益良多，「不只是技術和對決打者的心得，更重要的是從他的身影學到比賽的態度與專注，那份投入給了我很大啟發。」 去年他隨道奇奪下世界大賽冠軍，這段經驗也成為寶貴養分，「已經體驗過季後賽氛圍，並得到最好的結果，這讓我更冷靜、更有自信。我會全力以赴，幫助球隊贏球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於目前的調整狀況，山本強調並未刻意更動，「距離上一場先發有5天，跟平常一樣。雖然是一場重要比賽，但我專注在自己應該做的準備上。」

談到日本球迷的支持，他笑著表示，「每一場都能感受到應援的力量，練習或比賽時，總能看到遠從日本來的球迷，真的很感動。我希望用好的表現回報他們。」

面對外界期待，道奇身為高薪球隊與奪冠熱門，是否有壓力？山本坦言，「薪水帶來的壓力我不太清楚，但確實能感受到大家希望道奇成為世界冠軍。我們從春訓開始就團結一致，目標只有一個，就是在10月爭取最好的結果。」

至於對手紅人，山本認為打線具有威脅，「他們有速度快、擊球能力強的打者，整體實力很不錯。今年曾對戰過他們，結果還不錯，但我認為最重要的是做好準備，以最佳狀態迎戰。」

MLB稍早也公布單月MVP，山本由伸9月合計先發4場，繳出1勝0敗、防禦率0.67的驚人成績，生涯第二度獲得此殊榮。