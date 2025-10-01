運動雲

>

山本由伸獲9月MVP　外卡G2先發強調冷靜迎戰

▲▼道奇山本由伸。（圖／路透）

▲道奇山本由伸。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

國聯外卡系列賽，道奇首戰迎戰紅人後，27歲日籍投手山本由伸將於第二戰掛帥先發。他在賽前出席記者會，談到從柯蕭（Clayton Kershaw）身上學到的精神、去年季後賽經驗帶來的自信，以及對紅人的備戰心情。

山本指出，從名將柯蕭身上獲益良多，「不只是技術和對決打者的心得，更重要的是從他的身影學到比賽的態度與專注，那份投入給了我很大啟發。」 去年他隨道奇奪下世界大賽冠軍，這段經驗也成為寶貴養分，「已經體驗過季後賽氛圍，並得到最好的結果，這讓我更冷靜、更有自信。我會全力以赴，幫助球隊贏球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於目前的調整狀況，山本強調並未刻意更動，「距離上一場先發有5天，跟平常一樣。雖然是一場重要比賽，但我專注在自己應該做的準備上。」

談到日本球迷的支持，他笑著表示，「每一場都能感受到應援的力量，練習或比賽時，總能看到遠從日本來的球迷，真的很感動。我希望用好的表現回報他們。」

面對外界期待，道奇身為高薪球隊與奪冠熱門，是否有壓力？山本坦言，「薪水帶來的壓力我不太清楚，但確實能感受到大家希望道奇成為世界冠軍。我們從春訓開始就團結一致，目標只有一個，就是在10月爭取最好的結果。」

至於對手紅人，山本認為打線具有威脅，「他們有速度快、擊球能力強的打者，整體實力很不錯。今年曾對戰過他們，結果還不錯，但我認為最重要的是做好準備，以最佳狀態迎戰。」

MLB稍早也公布單月MVP，山本由伸9月合計先發4場，繳出1勝0敗、防禦率0.67的驚人成績，生涯第二度獲得此殊榮。

關鍵字： 山本由伸國聯外卡系列賽道奇紅人MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平6局又炸！單場雙響砲率道奇8：0領先

大谷翔平6局又炸！單場雙響砲率道奇8：0領先

韓國守護神吳昇桓21年傳奇　549救援謝幕淚崩：希望天上母親在場

韓國守護神吳昇桓21年傳奇　549救援謝幕淚崩：希望天上母親在場

史庫柏狂飆14K締造紀錄　老虎2：1驚險擊敗守護者搶下外卡首勝

史庫柏狂飆14K締造紀錄　老虎2：1驚險擊敗守護者搶下外卡首勝

戴維斯視網膜剝離「剩餘生涯都得戴護目鏡」　厄文復原進度曝

戴維斯視網膜剝離「剩餘生涯都得戴護目鏡」　厄文復原進度曝

「黃金大谷翔平」亮相！1550片金箔打造 栗山震撼見證

「黃金大谷翔平」亮相！1550片金箔打造 栗山震撼見證

謝淑薇相隔12年再闖中國賽8強　幽默回應拒握手：只有宿便沒宿敵

謝淑薇相隔12年再闖中國賽8強　幽默回應拒握手：只有宿便沒宿敵

鈴木誠也開轟助小熊3比1退教士　長子陪同記者會超萌應援

鈴木誠也開轟助小熊3比1退教士　長子陪同記者會超萌應援

「神之子」田中將大終於達標！日美通算200勝寫歷史第4人

「神之子」田中將大終於達標！日美通算200勝寫歷史第4人

勇士補強到位！柯瑞對勇士新面貌非常滿意　「全隊都很樂觀」

勇士補強到位！柯瑞對勇士新面貌非常滿意　「全隊都很樂觀」

佐佐木朗希轉中繼讓羅伯斯驚喜！季後賽使用方式「最多2局」

佐佐木朗希轉中繼讓羅伯斯驚喜！季後賽使用方式「最多2局」

【最溫柔的下班儀式】志工們倒數關門...彼此道別畫面太戳心

熱門新聞

大谷翔平6局又炸！單場雙響砲率道奇8：0領先

韓國守護神吳昇桓21年傳奇　549救援謝幕淚崩：希望天上母親在場

史庫柏狂飆14K締造紀錄　老虎2：1驚險擊敗守護者搶下外卡首勝

戴維斯視網膜剝離「剩餘生涯都得戴護目鏡」　厄文復原進度曝

「黃金大谷翔平」亮相！1550片金箔打造 栗山震撼見證

謝淑薇相隔12年再闖中國賽8強　幽默回應拒握手：只有宿便沒宿敵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平炸裂！外卡首戰首打席開轟

221年傳奇！吳昇桓549救援謝幕淚崩

3史庫柏狂飆14K　老虎驚險擊敗守護者

4戴維斯剩餘生涯都得戴護目鏡

5謝淑薇回應拒握手：只有宿便沒宿敵

最新新聞

1克羅切飆11K退洋基　紅襪奪外卡首勝

2正版浪花兄弟　勇士簽下咖哩弟小柯瑞

32年14.7億　勇士與庫明加完成續約

4兄弟力拚新莊封王　補賽全場完售

5大谷翔平炸裂！外卡首戰首打席開轟

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

【感動一刻】樂天桃猿應援團長阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【救災被酸擺拍】吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍

【好像文物出土】清淤意外發現高粱酒　屋主還問要不要喝XD

【哥吉拉復活啦】幽默原民哥救完貼心幫繫安全帶載回家XD

【大家快學起來】鏟子超人示範「鏟土戰技」保護腰椎！

【最溫柔的下班儀式】志工們倒數關門...彼此道別畫面太戳心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366