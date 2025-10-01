鈴木誠也開轟助小熊3比1退教士　長子陪同記者會超萌應援

記者王真魚／綜合報導

國聯外卡系列賽首戰，芝加哥小熊靠著鈴木誠也與凱利（Carson Kelly）的背靠背全壘打，在主場以3比1逆轉聖地牙哥教士，收下自2017年國聯冠軍賽以來的首場季後賽勝利。

5局下，陷入0比1落後的小熊，靠鈴木誠也開路先鋒一棒定音。他從皮維塔（Nick Pivetta）手中轟出飛行距離424英尺的追平炮，不僅打斷了對手連續解決11名打者的氣勢，也將自己的連續開轟場次推進到跨例行賽的5場。 隨後，捕手凱利再補上一發全壘打，助小熊一口氣完成逆轉。

值得一提的是，這是小熊自2016年10月對戰道奇以來，首次在季後賽敲出背靠背全壘打。 小熊先發波伊德（Matthew Boyd）主投4.1局失1分，之後牛棚聯手封鎖教士打線，帕倫西亞（Daniel Palencia）繳出關鍵5個出局數拿下勝投，波莫蘭茲（Drew Pomeranz）、基崔奇（Andrew Kittredge）與凱勒（Brad Keller）則成功守成。

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

教士則在二局靠梅里爾（Jackson Merrill）與波賈茲（Xander Bogaerts）的連續二壘安打先馳得點，但錯失追加分契機，之後進攻再無建樹。先發皮維塔雖然5局飆9K，仍吞下敗仗。

系列賽第二戰將於芝加哥瑞格利球場進行，教士推出席斯（Dylan Cease）先發，小熊則尚未正式宣布人選。 鈴木3打數1安打，繳出1轟、1打點的表現，成為勝利功臣。

他賽後帶著長子出席記者會，談到開轟繞壘時的心情直言，「真的太棒了，球迷的熱情讓我全身起雞皮疙瘩。這種緊張感在例行賽完全體驗不到，我非常享受。」

記者會上，兒子對著麥克風喊出「Go, Cubs, Go！」萌翻全場。對於帶著孩子一同現身記者會，鈴木也笑說這是美國職棒特別的文化之一，「這在日本比較少見，對孩子來說是很好的體驗。身為父母，讓孩子懷抱夢想也是責任之一，我覺得這是非常棒的環境。」