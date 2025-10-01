運動雲

季後賽讓大谷翔平擔任終結者？羅伯斯：基本上不會

▲▼道奇大谷翔平。（圖／路透）

▲道奇大谷翔平。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

美聯外卡系列賽首戰，道奇今日在主場迎戰紅人，日籍球星大谷翔平以「第一棒、指定打擊」身份列入先發打線。 賽前，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時，談及外界討論的大谷「終結者」使用方案，他表示，「基本上不會。」

羅伯斯也指出，「雖然不能說『絕對不會』，但目前沒有這樣的打算。不過，棒球場上什麼事都有可能發生，這也是事實。」

由於道奇牛棚狀態不穩，球隊內部確實討論過讓大谷以救援身分登板的選項。 回顧2023年世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰，大谷正是以最後一任投手身分對美國隊封王。然而，2022年新增的「大谷條款」僅適用於先發投手，若以先發登板，退場後仍可繼續以指定打擊出賽；但若以救援身份上場，一旦退場就必須被換下或轉守備位置，因此作為救援投手的運用難度相當高。

▲ 羅伯斯熱血喊話：「接下來5週，絕不能失去那股銳氣！」。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

道奇此戰先發投手是曾兩度獲得塞揚獎的左投史奈爾（Blake Snell）；紅人則推出本季速球均速高達99.5英里（約160.1公里）的右投格林（Hunter Greene）。

紅人內野手德拉克魯茲（Elly De La Cruz）在賽前記者會受訪表示，「我們有把道奇擊倒的心態。我非常興奮！」

紅人是在9月28日（台灣時間29日）的例行賽最終戰結束後，確定取得季後賽門票，將挑戰強敵道奇。身為球隊核心的德拉克魯茲強調，「我們是以團隊的方式戰鬥，這是最重要的事情。我們會一直團結到最後。」

若系列賽延長至第三戰，道奇將由大谷先發登板。對此德拉克魯茲直言，「我非常期待和大谷的對決。」

