史庫柏狂飆14K締造紀錄　老虎2：1驚險擊敗守護者搶下外卡首勝

▲老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

底特律老虎靠著先發投手史庫柏（Tarik Skubal）的壓制演出，在美聯外卡系列賽首戰以2比1險勝克里夫蘭守護者，於客場先聲奪人。史庫柏主投7又2/3局狂飆14次三振，不僅締造個人生涯新高，也追平隊史季後賽單場最多三振紀錄。

史庫柏的14K追平了柯爾曼（Joe Coleman）在1972年美聯冠軍賽第3戰的隊史單場季後賽紀錄。

守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams）同樣表現不俗，6局送出8次三振，僅失2分且都為非自責分。

老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）賽後表示，「Tarik為我們定下了絕佳基調。他整季都很棒，但今天在這麼重要的時刻、這麼大的舞台上投出這樣的表現，真的讓我們在系列賽有了很好的開始。」

老虎隊在首局先馳得點，靠著守護者外野手羅德里奎茲（Johnathan Rodríguez）發生失誤，卡本特（Kerry Carpenter）回壘得分，托克森（Spencer Torkelson）補上關鍵安打。

第7局，格林（Riley Greene）上壘後，麥金斯特里（Zach McKinstry）執行短打，將致勝分送回本壘。 守護者雖在9局下攻佔三壘、無人出局，但最終無功而返，全場僅敲4支安打，且只有1支安打能穿越內野。

系列賽第二戰將由老虎先發投手邁茲（Casey Mize）對決守護者的畢比（Tanner Bibee）。