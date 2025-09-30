運動雲

韓國守護神吳昇桓21年傳奇　549救援謝幕淚崩：希望天上母親在場

▲▼吳昇桓引退儀式談到天上的母親忍不住淚水。（圖／截自ＭＢＣ）

▲吳昇桓引退儀式談到天上的母親忍不住淚水。（圖／截自ＭＢＣ）

記者楊舒帆／綜合報導

曾在投手丘上冷靜無比、被稱作「石佛」的吳昇桓，在30日的引退賽後，終於忍不住熱淚盈眶。這位韓國棒壇最偉大的終結者，在21年的職業生涯劃下句點，於賽後的引退儀式上，發表了一段充滿淚水與感動的演說。

三星獅迎戰起亞虎，9局上，吳昇桓登板前，從牛棚登上投手丘時，後輩敬禮目送致意，特別安排對決昔日三星隊友、如今效力起亞的崔炯宇，最後以三振結束投球，完成他生涯最後一次登板，三星獅此戰獲勝也確立外卡席位。賽後儀式上，這位在韓職累積427次救援、日職與美職122次救援，合計549救援成功的「傳奇守護神」，正式向球迷告別。

現場聚集了1982年出生的同梯好友——秋信守、李大浩、金泰均、鄭根宇等一同見證摯友最後的告別。他一一擁抱昔日戰友，留下真摯兄弟情。

大螢幕上也播放了回顧影片，美職紅雀時期合作無間的捕手莫里納（Yadier Molina），以及達比修有、LG的朴海旻、KT的金相豎、SSG的李知榮等昔日隊友，都送上祝福。

隨後，吳昇桓念出他早已準備好的引退感言。他表示：「感謝今天大家的到來，能陪伴我最後的時刻。這條通往投手丘的路，我曾無數次為勝利而踏上，如今為告別而走，心中既激動又沉重。」

他回顧生涯：「對我而言，棒球是無法用言語形容的存在，就是我的人生本身。投球的瞬間是我最大的快樂，能在三星打球更是我一生的榮幸。當年我受過傷、成績平凡，但三星選擇了我，給了我機會。」

講到家人時，他情緒哽咽：「我最重要的家人，在我貧困的童年，父母與哥哥們為我犧牲許多。父親！」說到這裡他一度停頓，在球迷「吳昇桓！」的呼喊中，才繼續說：「父親從未言語，只是默默支持我，教會我在投手丘上隱藏情緒，是父親造就了今天的我。」

他也提到妻子與兒子：「過去幾年，妻子與兒子一直守在我身邊，是我最堅強的支柱。雖然兒子年紀還小，可能記不得這些，但我想把今天的影像留給他，告訴他——只要努力，沒有什麼不可能。」

當談到今年三月過世的母親，他再也忍不住，淚流滿面：「最希望今天能來到現場的，是在天上的母親。她為有一個打棒球的兒子，不知道擔心過多少次。如今希望她能放下掛念，在天上也能看到這一刻。」

最後他向球迷致謝：「今天的我能走到這裡，全是因為你們。感謝一路以來的支持與愛。」

在儀式尾聲，他與父親、妻子與兒子一同上台，把刻有「21號」的引退球衣交還給球團。三星球員們全部上場擁抱他，他則以招牌動作——手指向天的「終結者」慶祝姿勢，完成最後的告別。

舞台上，歌手河鉉雨演唱了他的登場曲《Lazenca Save Us》，現場煙火綻放，氣氛達到最高潮。最終，在全場觀眾齊喊「吳昇桓！」的聲浪中，這位韓國棒壇傳奇，完成了他人生最終的退場。

▲吳昇桓與姜珉鎬最後一次搭檔。（圖／截自三星失粉絲團）

▲吳昇桓與姜珉鎬最後一次搭檔。（圖／截自三星獅粉絲團）

關鍵字： 吳昇桓棒球引退感動傳奇

