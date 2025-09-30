「神之子」田中將大終於達標！日美通算200勝寫歷史第4人

▲「神之子」田中將大迎來轉戰巨人後的首場主場比賽。（圖／翻攝自X／読売巨人軍（ジャイアンツ））

記者楊舒帆／綜合報導

讀賣巨人「神之子」田中將大30日於東京巨蛋先發對戰中日龍，主投6局失2分拿下本季第3勝，終於在「聽牌」後第4次挑戰成功，達成日美通算200勝這項偉大里程碑。比賽結束後，他露出笑容比出勝利姿勢，「青梅竹馬」的隊友坂本勇人也親手送上花束並與他擁抱慶賀。

比賽一開始，田中在首局就獲得3分援護，2局結束前維持無失分的好投。雖然3局遭細川成也擊出右中間兩分砲，被追到僅剩1分領先，但之後迅速回穩，順利投滿5局取得勝投資格。6局更是投出三上三下，累積85球，送出4次三振，被擊出4安打、投出2次保送，僅失2分，繳出本季最長的6局好投內容。

7局開始後，巨人隊動用4名投手接力守成，多次面臨得點圈危機仍成功化解，守護神馬丁尼茲（Raidel Martinez）更從8局中途登板連續跨局，最後在9局2出局時三振辻本，成功守住勝利。田中在休息區露出笑容，雙手高舉慶祝，隨後進場向球迷致意，並與坂本熱情擁抱。

田中將大於2021年重返樂天金鷹，3年間累計拿下20勝，但去年僅有1場登板、沒有勝場，季後離隊。加盟巨人後，本季截至賽前為止，出賽9場，繳出2勝4敗、防禦率5.31。8月21日對養樂多拿下本季第2勝，生涯日美通算199勝「聽牌」，但之後吞下3連敗，直到這一戰才完成突破。

達成日美通算200勝的投手，歷史上僅有達比修有、黑田博樹、野茂英雄3人，如今田中將大成為第4位達成的投手。他在美職累積78勝，日職則拿下122勝，合計200勝。

已經確定以中央聯盟第3名身分挺進高潮系列賽的巨人隊，將於10月1日完成例行賽143場比賽。這場比賽是田中本季最後機會挑戰200勝，他成功把握，寫下歷史一頁。