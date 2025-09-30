「火球男、石佛都是我！」吳昇桓引退賽前吐心聲：已經沒有遺憾

▲吳昇桓。（圖／截自KBO官網）

記者楊舒帆／綜合報導

在最後一場三星獅主場比賽前，舉行記者會的「終結者」吳昇桓表示，對於退休的決定沒有後悔，「因為我已經沒有遺憾地投球，所以沒有後悔。」

吳昇桓在30日三星獅對起亞虎的正規賽最後一場主場比賽前出席記者會，他說：「我覺得已經不需要再為了維持身體狀態去勉強自己了，為了準備最後一次登板，即便讓身體感到吃力，我也全力去投球。」

即將退休的吳昇桓，仍然把「球隊」放在最前面。他強調：「今天是一場很重要的比賽，比起退休儀式更重要的是，球隊整個賽季一路拼戰，目前排名仍有變動的可能。我會根據比賽情況，照平常一樣準備。」

雖然距離韓、美、日職棒生涯通算550次救援僅差1次，但他卻表示：「那不是最重要的，紀錄不是重點，球隊才是第一。」

吳昇桓也特別向球迷表達感謝：「能一路在球迷的應援下走到最後，真的覺得自己受到了過分的愛護。正因為有球迷，才有今天我在這裡接受訪問。」他同時也感謝日本、美國的球迷，以及當地一路支持幫助過他的人。

與隊友的惜別時刻也帶著笑聲，他說：「今天有很多隊友來找我簽名，那一刻真的感受到這是最後了。」回顧過往，他提到搭檔過的捕手們，「從一開始就能和優秀的捕手合作，我真的很幸運。」

在退休巡迴致贈的禮物中，他印象最深的是來自斗山隊送的陶甕，「球團社長還特地想了兩天，把特別的文字刻上去。」

談到外界給予的綽號，他笑著說：「不論是『終結者』、『火球男』、『石佛』，都非常符合我的形象，我很滿意。」至於退休感言，他親自準備了一份，「雖然念完之後，可能還是無法完全表達心情，甚至會覺得有點遺憾，但在球場上，應該會有更多不同的情感湧上心頭。」