豪砸7.65億簽索托！大都會仍無緣季後賽　老闆發文向球迷致歉

▲大都會老闆柯恩（Steve Cohen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大都會隊爆冷無緣季後賽，身為MLB最富有老闆的柯恩（Steve Cohen），30日（台灣時間）透過X發表道歉聲明。

柯恩在去年休賽季豪砸資金補強，甚至簽下索托（Juan Soto），祭出15年總額7億6500萬美元（約新台幣1147億元）的天價合約。然而球隊卻在後半季失速，僅拿下分區第2，最後一戰又吞敗，把外卡資格拱手讓給財力遠不如他們的紅人。

柯恩在聲明中寫道：「致大都會的球迷們，我必須向你們道歉。你們進場支持我們，但我們沒能回應你們的期待。我們會徹底檢視，找出為什麼球隊未能達到大家、甚至是我本人的期望。不論是明顯或隱藏的原因，我們都會釐清。今天大家心情複雜，我理解你們投入了多少時間和金錢，這樣的結果是無法被接受的。」

他也補充說：「你們的心意證明了對球隊的熱愛，這會驅使組織交出更好的成績。感謝你們，這群最棒的球迷。」聲明曝光後，留言區湧入大量大都會球迷的回應，多數都表達對柯恩的支持與同情：「你沒有錯，你已盡到老闆的責任」、「你不需要道歉」、「謝謝你的坦誠」。

不少人則將矛頭指向總教練門多薩（Carlos Mendoza）與教練團，直言：「錯在門多薩，他的比賽調度必須被檢討」、「我不怪老闆，他給了球隊需要的一切。我生氣的是沒有展現求勝急迫感的球隊，以及總是照本宣科、不靠直覺管理比賽的教練。」

不過稍早球隊消息指出，門多薩仍會繼續帶隊，寄望2026年重整戰力再出發