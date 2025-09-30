運動雲

MVP約基奇宣示想永留金塊　搞笑稱要再次拯救老隊友布朗生涯

記者游郁香／綜合報導

丹佛金塊新賽季媒體日上，3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）成為焦點，他不僅澄清自己拒絕3年2.12億美元續約的原因，更霸氣喊出「我的計畫是永遠當金塊球員」。同時，對於老隊友布朗（Bruce Brown）回歸，他也幽默笑稱要「再救他生涯一次」。

約基奇解釋，之所以延後簽約，只是單純出於財務規劃，「合約延長是一種獎勵，這在今天的NBA是很自然的事，特別是在薪資上限變動下。」他強調，外界揣測他2027年會離隊的說法並不正確，自己計畫永遠效力金塊。

▲▼金塊一哥約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇在媒體日強調「計畫是永遠當金塊球員」。（圖／達志影像／美聯社）

金塊新賽季依舊被看好是西區頂尖勁旅之一，休賽季他們補進多名戰力，其中包括舊將布朗，他曾在兩年前助丹佛奪下隊史首冠，奪冠後先後輾轉溜馬、暴龍與鵜鶘，如今再度披上金塊戰袍。

約基奇打趣說，「布朗回來了，我們曾和他一起贏球，現在又得再救他生涯一次。」布朗則直言，回丹佛是毫不猶豫的選擇，「我不在乎錢多錢少，哪怕別隊出更高的價，我也不在乎。我覺得這裡的打球風格最適合我，而且我想再贏一次，不是嗎？」

除了找回布朗，金塊也將射手小波特（Michael Porter Jr.）送至籃網換來側翼大將強森（Cameron Johnson），並補進瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）作為替補中鋒，再加上原有的主力戈登（Aaron Gordon）、莫瑞（Jamal Murray）等，金塊的陣容深度被看好足以再度挑戰總冠軍。

