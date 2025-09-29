阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿資深應援團長「阿誠」29日在桃園主場舉辦引退儀式，球團特別準備一支充滿情感的引退影片，邀請應援團長接力獻上祝福，更驚喜串聯韓國職棒樂天巨人應援團長趙智薰跨海致意，影片最後的彩蛋則由2012-19年擔任Lamigo桃猿領隊的劉玠廷以長文字幕，為阿誠寫下動人告別。

▲阿誠引退儀式驚喜滿滿！團長接力祝福 劉玠廷長文成彩蛋。（圖／截自CPBL TV）



[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中，昔日統一獅啦啦隊靈魂人物「標哥」何信標率先獻上祝福，感謝阿誠多年來對台灣棒球應援文化的推動，並期許他繼續為棒球帶來「再創黃金十年」的力量。

現任樂天桃猿應援團長壯壯則以溫暖口吻，感謝阿誠一路上的照顧與指導，坦言雖然不捨，仍衷心祝福他未來幸福快樂；Rina則在致詞中直言「完全沒想到你會這麼快引退」，回憶自己剛入團時的青澀，以及阿誠手把手帶領的點滴，表示會將精神延續下去。

另一位團長ABY則感謝阿誠無私分享應援技巧，讓他能在舞台上持續成長，並承諾會把「桃猿男兒的應援精神」傳承下去；至於與阿誠同一天生日的G哥，則以「水瓶座的默契」幽默開場，回顧兩人共同打造「全猿主場」等經典時刻，最後更祝福阿誠在人生與家庭路上都能「擊出應援全壘打」。

值得一提的是，韓國樂天巨人應援團長趙智薰的驚喜現身！他透過影片向阿誠喊話：「雖然不知道是不是值得祝賀的事情，但首先非常祝賀！」他表示自己從阿誠身上學到許多應援技巧，也感謝這段跨國的棒球緣分，最後更大聲喊出「阿誠加油！」，引爆全場掌聲。

影片最後前領隊劉玠廷透過大螢幕字幕，送上深情長文；他回顧16年前的阿誠，從場邊嘶吼的應援志工蛻變為震懾全場的靈魂團長，將音樂與口號化作桃園球場獨特的記憶，劉玠廷感性寫道：「告別應援舞台代表阿誠生命裡一個重要篇章結束，也是桃園擔任更有貢獻的新頁開始，」這份文字不僅是總結，更是傳承，成為引退影片最感人的收尾。