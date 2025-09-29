運動雲

>

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿資深應援團長「阿誠」29日在桃園主場舉辦引退儀式，球團特別準備一支充滿情感的引退影片，邀請應援團長接力獻上祝福，更驚喜串聯韓國職棒樂天巨人應援團長趙智薰跨海致意，影片最後的彩蛋則由2012-19年擔任Lamigo桃猿領隊的劉玠廷以長文字幕，為阿誠寫下動人告別。

▲。（圖／截自CPBL TV）

▲阿誠引退儀式驚喜滿滿！團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋。（圖／截自CPBL TV）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中，昔日統一獅啦啦隊靈魂人物「標哥」何信標率先獻上祝福，感謝阿誠多年來對台灣棒球應援文化的推動，並期許他繼續為棒球帶來「再創黃金十年」的力量。

現任樂天桃猿應援團長壯壯則以溫暖口吻，感謝阿誠一路上的照顧與指導，坦言雖然不捨，仍衷心祝福他未來幸福快樂；Rina則在致詞中直言「完全沒想到你會這麼快引退」，回憶自己剛入團時的青澀，以及阿誠手把手帶領的點滴，表示會將精神延續下去。

另一位團長ABY則感謝阿誠無私分享應援技巧，讓他能在舞台上持續成長，並承諾會把「桃猿男兒的應援精神」傳承下去；至於與阿誠同一天生日的G哥，則以「水瓶座的默契」幽默開場，回顧兩人共同打造「全猿主場」等經典時刻，最後更祝福阿誠在人生與家庭路上都能「擊出應援全壘打」。

值得一提的是，韓國樂天巨人應援團長趙智薰的驚喜現身！他透過影片向阿誠喊話：「雖然不知道是不是值得祝賀的事情，但首先非常祝賀！」他表示自己從阿誠身上學到許多應援技巧，也感謝這段跨國的棒球緣分，最後更大聲喊出「阿誠加油！」，引爆全場掌聲。

影片最後前領隊劉玠廷透過大螢幕字幕，送上深情長文；他回顧16年前的阿誠，從場邊嘶吼的應援志工蛻變為震懾全場的靈魂團長，將音樂與口號化作桃園球場獨特的記憶，劉玠廷感性寫道：「告別應援舞台代表阿誠生命裡一個重要篇章結束，也是桃園擔任更有貢獻的新頁開始，」這份文字不僅是總結，更是傳承，成為引退影片最感人的收尾。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒阿誠Lamigo桃猿劉玠廷影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬

傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬

阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

亞錦賽中華隊0比11不敵日本屈居亞軍　日本完成二連霸

亞錦賽中華隊0比11不敵日本屈居亞軍　日本完成二連霸

再見了！大都會季末史詩級崩盤　無緣季後賽球隊未來仍待解

再見了！大都會季末史詩級崩盤　無緣季後賽球隊未來仍待解

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

聽見選手心聲！　李洋「改革第一槍」曝

聽見選手心聲！　李洋「改革第一槍」曝

樂天主場大螢幕驚見兄弟球迷！　平野惠一直呼「很感動」

樂天主場大螢幕驚見兄弟球迷！　平野惠一直呼「很感動」

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開

熱門新聞

傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬

阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

亞錦賽中華隊0比11不敵日本屈居亞軍　日本完成二連霸

再見了！大都會季末史詩級崩盤　無緣季後賽球隊未來仍待解

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

讀者回應

﻿

熱門新聞

1傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板

2阿誠引退賽！洪一中現身送祝福

3亞錦賽中華隊0比11落敗居亞軍

4紐約大都會無緣季後賽

5大谷翔平轟出生涯新高第55轟！

最新新聞

1阿誠引退儀式驚喜滿滿！

2阿誠引退賽！洪一中現身送祝福

3陳仕朋總結本季：努力與傷勢共處

4洪一中讚櫻井周斗臨危穩定

5葉子霆等了4年登MVP舞台加碼唱跳

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

蔡齊哲牽制寫紀錄　謙稱靠隊友補救、盼助兄弟衝擊冠軍

王威晨奪MVP差開轟締「完全打擊」　強調團隊拚勁與細節是致勝關鍵

9局爭議判決　林岳平還原當下：裁判已判出棒，不能挑戰

【泥巴超人】省力清泥術！網暴動：救災男人都超帥

【彼此的英雄】光復志工買不到火車票　暖心站長開放無票進站！！

【真情流露】花蓮受災戶和志工都哭了：都不認識卻千里迢迢

【16歲汪受困4天】成功獲救！終於和主人相見❤️ #花蓮

【報應來太快XD】副駕怒潑咖啡被風吹回全身濕透
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366