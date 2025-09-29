運動雲

經典賽官辦熱身賽賽程出爐　中華隊明年3月宮崎交手日職二軍

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊備戰明年經典賽。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽29日公布明年3月的熱身賽賽程，中華隊確定將在宮崎與日本職棒二軍交手，對手將是歐力士二軍、軟銀二軍。

日本棒球代表隊「侍JAPAN」為備戰2025年3月的世界棒球經典賽，29日公布熱身賽行程，將於明年3月2日、3日在大阪京瓷巨蛋，分別與歐力士、阪神交手，正式展開衛冕之路。

同一時間，宮崎縣的「ひなたSUN MARINE球場」與「SOKKEN球場」也將熱鬧開打，巨人、軟銀、歐力士二軍將分別對上台灣、澳洲及捷克。台灣將有機會在日本春訓舞台與日職二軍及國際隊伍過招，這也是經典賽前的重要實戰演練。

宮崎熱身賽部分，3月2日由巨人二軍對捷克、軟銀二軍對澳洲、歐力士二軍對台灣；3月3日則由巨人二軍對澳洲、歐力士二軍對捷克、軟銀二軍對台灣。台灣兩場熱身賽都將在日本宮崎SOKKEN球場（清武運動公園球場）出賽。

至於「侍JAPAN」在東京巨蛋的兩場熱身賽，安排於晚間7時開打，白天同場地還有韓國隊參戰，預計將吸引滿場球迷。比賽門票將自11月起先行販售，明年1月15日全面開放一般購票，詳細資訊將由主辦單位日後公布。

