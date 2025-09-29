運動雲

北京賽／2025年第17盤6比0！　對手傷退斯威雅蒂晉級16強

記者胡冠辰／綜合報導

前世界球后、波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）29日在中國北京公開賽女單第3輪以「退賽晉級」的方式進入16強，哥倫比亞好手奧索里奧（Camila Osorio）在首盤吞蛋後，因腹部傷勢無法繼續比賽，只能選擇退賽。

首盤比賽雖以6比0收尾，但內容比比分接近許多；6局之中有5局打到平分，奧索里奧在0比5落後時一度申請醫療暫停，重返場上後，她在第2盤首局發生雙發失誤，陷入0比40落後，最終決定退賽，結束比賽。

這盤6比0是斯威雅蒂本賽季的第17個「貝果盤」（6比0），高居巡迴賽第一，比第2名亞歷山德羅娃（Ekaterina Alexandrova）的7盤多出整整10盤。

賽後斯威雅蒂受訪時表示：「我真的很替她感到難過，因為她總是全力以赴；她告訴我在比賽一開始就受傷了，看到這樣的情況真的很令人難過，因為我們都希望能單純透過競爭來分出勝負，但她沒辦法做到，不過，撇開這點不談，我覺得自己在第一盤打得很好，充分發揮了自己的比賽風格來壓制她。」

晉級16強後，斯威雅蒂將遭遇美國16號種子納瓦羅（Emma Navarro），這場比賽同樣因退賽而分出勝負，納瓦羅的對手、法網4強選手布瓦松（Lois Boisson）因左大腿受傷，在2比6、0比1落後時無奈退賽。

斯威雅蒂與納瓦羅過去曾有兩次交手，波蘭名將僅丟掉5局便笑到最後；她在2018年查爾斯頓ITFW80賽事以6比0、6比2取勝，今年1月的澳網8強則以6比1、6比2輕鬆過關，這次在北京再度對決，將成為外界矚目的焦點。

