北京賽／2025年第17盤6比0！　對手傷退斯威雅蒂晉級16強

▲2025年第17盤6比0！ 對手傷退斯威雅蒂晉級16強。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

前世界球后、波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）29日在中國北京公開賽女單第3輪以「退賽晉級」的方式進入16強，哥倫比亞好手奧索里奧（Camila Osorio）在首盤吞蛋後，因腹部傷勢無法繼續比賽，只能選擇退賽。

Iga Swiatek advances to the Round of 16 in Beijing as Camila Osorio is forced to retire.



Hopefully she’s okay and we see her back on court soon.



But take nothing away from Iga… she is playing some incredible tennis.



September 29, 2025

首盤比賽雖以6比0收尾，但內容比比分接近許多；6局之中有5局打到平分，奧索里奧在0比5落後時一度申請醫療暫停，重返場上後，她在第2盤首局發生雙發失誤，陷入0比40落後，最終決定退賽，結束比賽。

這盤6比0是斯威雅蒂本賽季的第17個「貝果盤」（6比0），高居巡迴賽第一，比第2名亞歷山德羅娃（Ekaterina Alexandrova）的7盤多出整整10盤。

Iga Swiatek signs the camera after reaching the Round of 16 in Beijing



“I don’t know what to write”



pic.twitter.com/mD8AKcArjT — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 29, 2025

賽後斯威雅蒂受訪時表示：「我真的很替她感到難過，因為她總是全力以赴；她告訴我在比賽一開始就受傷了，看到這樣的情況真的很令人難過，因為我們都希望能單純透過競爭來分出勝負，但她沒辦法做到，不過，撇開這點不談，我覺得自己在第一盤打得很好，充分發揮了自己的比賽風格來壓制她。」

晉級16強後，斯威雅蒂將遭遇美國16號種子納瓦羅（Emma Navarro），這場比賽同樣因退賽而分出勝負，納瓦羅的對手、法網4強選手布瓦松（Lois Boisson）因左大腿受傷，在2比6、0比1落後時無奈退賽。

斯威雅蒂與納瓦羅過去曾有兩次交手，波蘭名將僅丟掉5局便笑到最後；她在2018年查爾斯頓ITFW80賽事以6比0、6比2取勝，今年1月的澳網8強則以6比1、6比2輕鬆過關，這次在北京再度對決，將成為外界矚目的焦點。