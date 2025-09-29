運動雲

賈吉締造雙重偉業　連4年歷史級數據、超前轟高居全聯盟第一

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）本季持續以恐怖火力改寫大聯盟歷史；他成為史上僅有的第3位球員，連續4個球季繳出至少35轟與加權得分創造值（wRC+）達170以上的表現，能與之並列的，唯有「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）與全壘打王邦茲（Barry Bonds）。

根據MLB數據專家蘭斯（Sarah Langs）統計，賈吉已完成連4年的歷史級表現；貝比魯斯曾兩度達成，1920年至1924年連續5季，以及1926年至1932年連續7季；邦茲則是在2000年至2004年間完成5連季。如今，賈吉成為第3位進入這個傳奇俱樂部的球員。

不僅如此，賈吉今年53發全壘打中，有高達45%（24轟）是在擊出時幫助洋基隊超前比分，這項數據居全大聯盟之冠；這不僅展現了他的長打實力，更凸顯他在關鍵時刻為球隊帶來勝利的價值。

目前全大聯盟中，唯一能與賈吉相提並論的現役球星是洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平，他已連續3季繳出相同標準；歷史上僅有吉昂比（Jason Giambi，2000–2002）與梅斯（Willie Mays，1963–1965）達成過3連季的紀錄。

