大都會球迷崩潰再加1！阿隆索宣布跳脫合約　進入自由市場

▲大都會球迷崩潰再＋1！阿隆索宣布跳脫合約 進入自由市場。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會29日以0比4不敵邁阿密馬林魚後，正式無緣季後賽；當家重砲一壘手阿隆索（Pete Alonso）在賽後宣布，他將跳出合約最後一年、價值2400萬美元的薪資，重返自由市場。

Breaking: Mets all-star first baseman Pete Alonso is opting out of his contract and will enter free agency, he said after New York's final game of the season. pic.twitter.com/Ne8A1T4wbM [廣告]請繼續往下閱讀... September 28, 2025

阿隆索的這項決定早有跡象；2月，他與大都會簽下一紙兩年5400萬美元的合約，其中2025年薪資高達3000萬美元，使得他如今選擇跳出顯得更加合理，雖然去年他拒絕過大都會的合格報價，但依據勞資協議，他本季已無法再被綁合格報價，這也讓他的市場更加自由，因為不會附帶選秀權補償。

不過，阿隆索強調，這並非表示他有意離開大都會，而只是透過市場機制爭取更多保障；「沒有什麼是保證的，但我們就看看會發生什麼，」阿隆索說，「我很喜歡成為大都會的一員，也希望他們同樣欣賞我。」

Pete Alonso says he will opt out and become a free agent this offseason



On his future with the Mets: "Playing for this organization, this city - they've continued to believe in me. I love playing here. There's some great guys in this clubhouse, some great people on the staff.… pic.twitter.com/Lpa32DEEno — SNY Mets (@SNY_Mets) September 28, 2025

阿隆索今年再度展現火力，連續第二季出賽滿162場，繳出打擊率.272、上壘率.347、長打率.524，轟出38發全壘打；同時他有並列國聯第一的41支二壘安打，126分打點也排名第2。

8月時，他擊出生涯第253發全壘打，超越史卓貝瑞（Darryl Strawberry）成為大都會隊史全壘打王，目前紀錄已推進至264支。

「我們會看看一切怎麼發展，」阿隆索表示，「再強調一次，沒有任何保證，但我很感激在這裡的時光，球迷很棒，我在這個組織成長起來，對於我在這裡留下的成就，我真的很自豪，我想成為最好的隊友、最好的球員，不僅是為了這裡的人，也是為了球團與球迷，能留下來當然很好，但我們就看看會發生什麼。」

Francisco Lindor talked with Pete Alonso after Alonso's 116-MPH lineout to end the fifth inning pic.twitter.com/HXvMtDO6dS — SNY (@SNYtv) September 28, 2025

去年，儘管擁有亮眼成績，阿隆索卻發現自由市場冷淡，許多球隊選擇更便宜的方案；直到今年一月，他才在缺乏選項下與大都會簽回短約，與他原本期待的大約有落差。

如今即將進入31歲，阿隆索勢必尋求更長期的保障，目前尚不清楚大都會老闆柯恩（Steve Cohen）與棒球營運總裁史登斯（David Stearns）是否會滿足他的要求，但隊友尼莫（Brandon Nimmo）認為：「我相信大都會會跟他保持很多聯繫。」

阿隆索最後則再度強調他的目標很明確：「最重要的是我想要贏球，」他說，「我知道我們今年沒做到，但我認為我們有合適的拼圖，只是沒能拼湊起來，每年開季時，你都希望自己能有最好的機會在最後捧起獎盃、成為冠軍；這就是我打球的原因，我想要站上山頂，我想要贏得世界大賽，對我來說，那是終極目標。」