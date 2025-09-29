運動雲

>

龍無緣季後賽葉君璋認細節不夠　FA加分成負擔：沒有好好運用他們

▲▼中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

▲中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

味全龍確定無緣季後賽，總教練葉君璋回顧整季，認為球隊「細節不夠」。雖然季初迎來FA陳子豪、朱育賢加入，但調度未能發揮應有效果，加分反而成了負擔。

葉總回顧本季指出，「細膩度上，整個球隊無論在技術或各方面，細節都還要更好。」談到細節，他舉例包括選手調度、打者得點圈的把握能力、洋將選擇等。

進一步解釋時，葉總說：「從結果來看，若沒有從各層面思考，就會差那麼一點。像是輸掉10場關鍵比賽，如果某些細節能做好，可能可以少輸3到5場，結果就會不同。」他總結，球隊的最大問題就是細節沒有做到位。

以球隊「被得分後的勝率偏低」來看，葉總也坦言，「這不太正常。這種情況下勝率低，就是細節沒做好造成的。一整年下來有不少類似狀況，像是得點圈打擊率、換投時機等，看似影響不大，但其實一定可以做得更好。」

除了洋將選擇之外，FA補強的發揮也是關鍵。葉總坦言：「原本FA是加分，但我沒有好好運用他們，反而讓加分變成負擔。這些都需要檢討。球隊其實有按照計劃走，但去年成績不理想有點可惜，可能因為成績不佳而忘記了球隊原本的優點。有了FA應該是要彌補缺點，但若我沒處理好，球隊就失去特色，結果自然不理想。」

此外，日本客座教練也時常與葉總交換意見，他表示：「他有過類似的經驗，也給了我很多建議。現在球季快結束，總算抓到一些想法與感覺。」

關鍵字： 中職味全龍葉君璋細節季後賽

