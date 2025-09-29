運動雲

8連勝衝進季後賽！洋基外卡戰世仇紅襪　賈吉：我們準備好了

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洋基本季例行賽雖以8連勝收尾，戰績94勝68敗，但因藍鳥在羅渣士中心擊敗光芒，紐約無緣衛冕美聯東區冠軍；季後賽首戰將直接投入美聯外卡系列賽，於台灣時間10月1日在洋基體育場迎戰宿敵紅襪。

賈吉奪首座打擊王：球迷支持是最大力量

賈吉（Aaron Judge）本季打擊率.331，生涯首次奪下打擊王，同時以.457上壘率與.688長打率領先大聯盟，成為史上最高（6呎7吋）的打擊王；他也在單季轟出53支全壘打，刷新打擊王史上最多轟紀錄。

「過去幾週真的很有趣，」賈吉回顧賽季末段時說道，「我們打了一連串艱難的比賽，很多人都不看好我們，我們扛下來，特別是最後一週，我們幾乎是以季後賽的方式在打。」

談到球迷支持，賈吉強調：「我們有一群熱情的球迷，他們整年都在支持我們，即使在夏天的低潮期，他們依然到場支持，我敢肯定，他們對『洋基vs紅襪』的季後賽對決一定會非常興奮。」

賈吉透露，總教練布恩（Aaron Boone）特地送上一顆簽名球祝賀他奪下打擊王，並提及眾多傳奇打擊王的名字，稱讚賈吉已與這些偉大打者並列；賈吉則表示，他很快就收到前隊友DJ LeMahieu的訊息祝賀，他是2020年洋基上一次的打擊王。

「這真的很特別，」賈吉說，「但我們還有更多事情要完成。」

Rice雙響砲：勝利有喜有憂

洋基29日例行賽最後一戰以3比2擊敗金鶯，萊斯（Ben Rice）敲出兩發全壘打，包含第1局陽春砲與第8局超前轟，他在生涯首個完整球季繳出26轟、65打點的成績單。

「很高興用這樣的方式收尾，」萊斯表示，「雖然沒能達成贏得分區的目標，但現在我們的重心就是季後賽與外卡系列賽。」

史坦頓（Giancarlo Stanton）則擊出帶有打點的一壘安打，先發希爾（Luis Gil）投滿5局僅失兩分，但在第四局遭魏斯伯格（Jordan Westburg）與韓德森（Gunnar Henderson）連續開轟。

「美東可能是全棒球最難打的分區，」希爾透過翻譯Marlon Abreu 表示；他本季因右背闊肌嚴重拉傷僅出賽11場先發，雖尚未確定在外卡系列賽的角色，但他說：「不管角色是什麼，我都會盡力幫助球隊，贏球才是最重要的。」

布恩：球隊能以不同方式取勝

總教練布恩認為，這支洋基展現了多種贏球方式：「我們有不同的方式可以贏球，但仍需在場上實際做到，還有很長一段路，但我們有信心，我知道球員們也有信心，希望我們能展現最佳表現。」

洋基將在10月1日派出左投弗萊德（Max Fried）對決紅襪，若系列賽進入第3戰，預計將由施特利特（Cam Schlittler） 先發。

【英雄們辛苦了！】15台重型機械深夜從西部出發 勇赴花蓮救災

